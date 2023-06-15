Переселенцам из Марьинки в Павлограде выдали гуманную помощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал вынужденным переселенцам из Марьинского общества, которые сейчас проживают в Днепропетровской области, почти 2,5 тысяч продуктовых наборов.

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Выдачи гуманитарной помощи продолжаются в Павлограде, в гуманитарном хабе Марьинского общества. Продуктовые наборы являются существенной поддержкой для людей, которые из-за военных действий россии были вынуждены эвакуироваться.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".