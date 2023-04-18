Переселенцам из Луганской области Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тысяч продуктовых наборов

В Новомосковск и Богдановку Днепропетровской области Фонд Рината Ахметова направил почти 4 тысячи продуктовых наборов.

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Наборы с продуктами длительного хранения получат люди, ранее проживавшие в Луганской области, которых война заставила покинуть свой дом и привычную жизнь.

В составе продуктовых наборов – мука, крупа, макаронные изделия, сахар и соль. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". Больше по ссылке.