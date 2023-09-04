Переселенцам из Луганщины в Новомосковске выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Новомосковске Днепропетровской области началась выдача гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Наборы с необходимыми продуктами питания предназначены для вынужденных переселенцев из Попасной и других городов Луганской области, которые обращаются за помощью к гуманитарному хабу Попаснянской территориальной общины.

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Фонд отправил для них 4 тысяч продуктовых наборов. В каждом – питательные продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней"