Переселенцам из Донбасса в Полтаве выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Полтаве идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для внутренне перемещенных лиц из Донецкой области. Выдачи осуществляются в местном Центре поддержки переселенцев Волновахского района "Пліч-о-пліч".

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Всего Фонд направил на Полтавщину около 4 тысяч продуктовых наборов. Их получают не только в Полтаве, но и в Белоцерковской общине и в Решетиловке.

Каждый набор содержит питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов — 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".