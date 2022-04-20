Переселенка из Харькова хвасталась, что ждет 'русский мир': ее передали правоохранителям. Видео

Переселенку из Харькова, которая ждала прихода захватчиков, задержала "Варта Дніпра" Амур-Нижнеднепровского района города (АНД). Поклонницу "русского мира" передали правоохранителям.

Об этом в среду, 20 апреля сообщил Telegram-канал "ХД Днепр". Также было опубликовано видео задержания переселенки и ее разговор с одним из оккупантов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В беседе с ним переселенка, бежавшая от войны в Днепр, сказала, что "надеется", что Харьков захватит российская армия.

Видео дня

"Я тоже уже надеюсь на то, что уже захватят нас и я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой", – сказала она.

Беженка также поинтересовалась, сможет ли вона вернуться в Харьков, если туда зайдут террористы так называемой "ДНР".

"Если зайдет туда "ДНР", можно будет туда приехать или нет? У меня есть прописка, что я там прописана. Я просто переживаю за то, что я смогу туда не вернуться", – пожаловалась она.

Позиция переселенки-предательницы не осталась не замеченной. Ее задержали добровольцы из объединения территориальной обороны "Варта Дніпра".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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