Перед уроками включают гимн РФ: в оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – ЦНС

Российские оккупационные войска продолжают издеваться над обитателями временно захваченных территорий. В Токмаке в Запорожской области детей заставляют писать письма захватчикам, а перед уроками включают гимн страны-агрессора России.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Соответствующие предписания издала оккупационная администрация.

В частности, все школы города заставили включать российский гимн перед уроками, а также проводить "час о важном". Во время пропагандистского мероприятия оккупанты и их приспешники навязывают украинским детям кремлевскую трактовку войны. Посещение таких часов для учеников обязательно.

Кроме того, приезжие учителя заставляют детей писать письма поддержки путинским военным, пришедшим убивать украинцев. В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся лишить украинских детей национальной идентичности.

OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

По состоянию на конец 2022 года вернуть домой удалось почти 100 несовершеннолетних.

Институт изучения войны отмечал: депортированных украинцев в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

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