Переболевшая COVID-19 рассказала о необычных симптомах, превративших ее в "зомби"

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, которая переболела COVID-19, рассказала, что помимо стандартных симптомов, у нее отекла шея, сильно болели глаза и кружилась голова.

Об истории болезни 39-летней Коллинсон сообщило издание Daily Star. Британка заразилась коронавирусом накануне рождественских праздников.

Женщина с двумя сыновьями и мужем были вынуждены изолироваться на 10 дней после того, как обнаружили, что тесты показали положительный результат на вирус.

Коллинсон призналась, что не ожидала настолько серьезного течения болезни, поскольку она молода, не имеет хронических болезней и занимается спортом.

Женщина рассказала, что помимо кашля и повышенной температуры у нее была сильная головная боль, которая распространялась и на глаза. Кроме того, у нее сильно отекла шея, из-за чего она почувствовала себя "зомби из фильма ужасов".

Коллинсон описывала процесс своей болезни в социальной сети.

"Проснулась и посмотрела в зеркало. Железы под моей челюстью опухли, как у Франкенштейна. Похоже, у меня под шеей по половинке яблока. Мои губы пересохли и шелушатся. Глаза залиты кровью", – написала женщина на седьмой день болезни.

Но самым тяжелым оказался восьмой день, когда ее бросало из жара в холод.

"Моя шея все еще опухшая, кружится голова, у меня одышка. Сначала так жарко, что меня тошнит, но потом начинаю дрожать. Я как зомби, так устала", – написала мать двоих детей.

Только к 10-му дню Коллинсон отметила некоторые улучшения – хоть она и чувствовала себя уставшей, но энергии появилось больше, и она смогла нормально поесть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что одним из значимых ранних симптомов коронавируса (COVID-19) являются воспаленные глаза.

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