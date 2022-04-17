Пенсионерка сбежала из окруженного оккупантами Мариуполя вместе с петухом. Видео

Пенсионерка, которая сбежала из блокадного Мариуполя, взяла с собой петуха. Птицу она называет своим другом, с которым пережила голод и бомбежки.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины. В официальном Twitter ведомства 16 апреля было опубликовано видео с петухом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украинская бабушка, сбежавшая из Мариуполя, забрала с собой петуха. Она объяснила, что не может оставить своего друга, с которым они вместе пережили бомбардировки и голод", – говорится в публикации МИД Украины.

Видео дня

В сети рассказали, что любимца украинской пенсионерки зовут Тоша. Блогер и волонтер под ником "Печенька", который помогает украинским беженцем в Пшемысле, написал, что женщина вместе с петухом эвакуировалась в Польшу.

На его вопрос, зачем она взяла с собой птицу, жительница Мариуполя ответила: "Ну как я оставлю своего друга Тошу на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили".