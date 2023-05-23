Павлоградцы, дома которых пострадали от ракетных ударов, получили гумпомощь от Фонда Рината Ахметова

В Павлограде жители домов, пострадавших в результате ракетных атак, получают от Фонда Рината Ахметова гуманитарную помощь. Фонд передал для них тысячу продуктовых наборов.

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Павлоград Днепропетровской области — город, страдающий российскими ракетными обстрелами. Одна из массированных атак произошла в начале мая. Фонд Рината Ахметова сразу откликнулся на беду и предложил оказать медицинскую и психологическую помощь — всем, кто в ней нуждается.

"В ту ночь я выбежала на улицу в ночной рубашке, халате и тапочках. Когда вернулась домой, то увидела, что окно лежит на полу, мебель — разбита. Мне еще повезло, ведь есть знакомые, получившие ранения", — говорит одна из жительниц. Павлограда, обратившаяся за помощью.

"Ринат Ахметов раньше много помогал людям в Донбассе. Я считаю, что он правильно делает", — добавляет женщина.

В наборах – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".