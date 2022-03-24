Патрульная полиция объявила 'акцию' для нарушителей ПДД и комендантского часа: их могут отправить в ВСУ. Фото

Грубых нарушителей правил дорожного движения и комендантского часа в Укрине будут отправлять на медкомиссию с возможным дальнейшем оформлением в ряды Вооруженных сил. Такая мера будет дополнением к административной ответственности.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он добавил, что наказание будет касаться и тех, кто хамит на блокпостах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые граждане призывного возраста, патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. Во время войны, всех невежливых на блокпостах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз: кроме административной ответственности мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ", – отметил правоохранитель.

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Белошицкий пояснил, что агрессию и неповиновение в военное время необходимо направлять на сопротивление врагу.

Также он опубликовал фото первых нарушителей, которые уже получили свои "призы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области правоохранители задержали семь человек за поджог сухостоя. В условиях военного времени к ним применили новую меру наказания – нарушителей отправили копать траншеи для обороны области.

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