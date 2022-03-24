Патрульная полиция объявила "акцию" для нарушителей ПДД и комендантского часа: их могут отправить в ВСУ. Фото

Юрий Сергиенко
Общество
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Патрульная полиция объявила 'акцию' для нарушителей ПДД и комендантского часа: их могут отправить в ВСУ. Фото
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Грубых нарушителей правил дорожного движения и комендантского часа в Укрине будут отправлять на медкомиссию с возможным дальнейшем оформлением в ряды Вооруженных сил. Такая мера будет дополнением к административной ответственности.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он добавил, что наказание будет касаться и тех, кто хамит на блокпостах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые граждане призывного возраста, патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. Во время войны, всех невежливых на блокпостах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз: кроме административной ответственности мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ", – отметил правоохранитель.

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Белошицкий пояснил, что агрессию и неповиновение в военное время необходимо направлять на сопротивление врагу.

Также он опубликовал фото первых нарушителей, которые уже получили свои "призы".

Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.
Нарушители, которые получили свои повестки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области правоохранители задержали семь человек за поджог сухостоя. В условиях военного времени к ним применили новую меру наказания – нарушителей отправили копать траншеи для обороны области.

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