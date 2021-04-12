Патрик Дебуа возглавил Академический совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Главным стратегом и главой Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" стал основатель и президент французской организации "Яхад-ин Унум", римско-католический священник, отец Патрик Дебуа.

Об этом сообщили в пресс-центре учреждения. Историк Андрей Уманский займет пост заместителя главы Академического совета. Деятельность Патрика Дебуа будут сопровождать офисы в Киеве и Париже, он будет работать в тесной кооперации с Наблюдательным советом Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Патрик Дебуа известен своими исследованиями Холокоста от пуль в Украине и других странах, которые были оккупированы нацистской Германией во время Второй мировой войны. В результате его работы появился термин "Холокост от пуль". В своей первой книге с одноименным названием, опубликованной в 2008 году, он приводит многочисленные свидетельства нацистских преступлений против еврейского населения на оккупированных территориях Восточной Европы, в частности, убийства 1,5 млн евреев в Украине. Его труд получил Национальную еврейскую книжную премию США.

Опубликованная спустя десять лет работа "Среди бела дня" с помощью архивных материалов и воспоминаний соседей жертв документирует массовые убийства евреев в оккупированном Советском Союзе. Она показывает, как эти убийства были совершены по идентичному сценарию и графику и дублировались на всех местах. Убийства не только не засекречивались, но и были совершены среди бела дня при свидетелях.

На исследования Патрика Дебуа вдохновила история его деда, который во времена Второй мировой войны находился в заключении в нацистском лагере для военнопленных в Раве-Русской (Украина) как французский военнопленный. Отсюда он начал свои исследования в 2002 году.

Во время своих экспедиций Дебуа разыскивал места, собирал свидетельства убийств евреев и ромов, людей с инвалидностью и других жертв нацистов. Он также исследовал немецкие и советские архивные материалы. В 2004 году он основал организацию "Яхад-ин Унум", которая продолжила эти исследования на территории Восточной Европы в значительно более широких масштабах и занимается налаживанием диалога между христианским и иудейским миром.

"Почти 20 лет назад мы с командой начали исследовать Холокост от пуль в каждой деревне, оккупированной нацистами, в Украине, а затем и в других странах. Для меня большая честь служить памяти и достоинству евреев, убитых в Киеве и Украине, вместе с замечательной командой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", – прокомментировал отец Патрик Дебуа.

"Мы рады приветствовать во главе Академического совета Мемориального центра выдающегося исследователя Холокоста Патрика Дебуа. Отец Дебуа посвятил жизнь тому, чтобы мир узнал правду о трагической гибели жертв Холокоста от пуль в Восточной Европе. Его вклад в дело сохранение исторической памяти и развитию диалога между христианским и иудейским миром был признан ведущими институциями по изучению Холокоста и отмечен многими правительствами и религиозными лидерами мира. Верю, что наши совместные усилия в исследовании Холокоста помогут нам сохранить память и донести историю этой трагедии до будущих поколений", – отметил глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Патрик Дебуа родился в 1955 году во Франции. Изучал математику в университете Бургундии. В 1978 году Дебуа работал учителем математики в Африке по поручению французского правительства. Позже работал с матерью Терезой в Калькутте, где помогал устраивать дома для умирающих.

В 1981 году поступил в Великую семинарию Прадо, а в 1986 году принял священнический сан. Получил степень магистра теологии в Католическом университете Лиона (1986) и степень магистра истории в Университете Люмьер Лион (1991). В 1992-1999 годах отец Патрик Дебуа был секретарем по связям с еврейскими общинами при кардиналах Альбере Декутре, Жане Баллане и Луи-Мари Билле. С 1999 по 2016 год был директором национальной службы по связям с еврейскими общинами при Конференции католических епископов Франции. Является советником Ватикана по связям с иудаизмом.

Отец Патрик Дебуа удостоен звания почетного доктора многих университетов Израиля, США и Канады. Он был награжден Медалью за отвагу от Центра Симона Визенталя и Гуманитарной премией Мемориального музея Холокоста США. Получил Орден Почетного легиона – высшую награду Франции за работу, которая документирует Холокост. В 2015 году Патрик Дебуа совместно с "Яхад-ин Унум" начал документировать преступления ИГИЛ против езидов, проинтервьюировал несколько сотен выживших езидов. Как профессор Практики судебно-медицинской экспертизы Холокоста, с 2016 года преподает в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.