Патрик Дебуа: когда люди присоединяются к ИГИЛ, это та же болезнь, как когда они присоединялись к Гитлеру

Уроки Бабьего Яра касаются не только прошлого, человечество должно использовать их для предотвращения массовых преступлений современности. Такие могилы, как Бабий Яр, есть и в других странах.

Об этом заявил председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", основатель и президент организации "Яхад-ин Унум" отец Патрик Дебуа во время дискуссии "Уроки Бабьего Яра: история, память и наследие". Мероприятие, посвященное чествованию 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре, организовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Домом европейской истории (Брюссель).

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"К сожалению, во многих странах есть такие могилы, как Бабий Яр. Я до сих пор не нашел ответа, как это стало возможным, что молодые люди из таких городов, как Штутгарт, Мюнхен, Берлин или Кельн, в течение трёх лет совершали убийства в Бабьем Яру? Как они могли убивать стариков и детей? При том, что каждый убийца видел свою жертву, а жертва видела убийцу. А сегодня молодые люди едут в Сирию, Ирак и устраивают геноцид там. Поэтому мы должны не только сохранять память о прошлом, но также изучать каждое преступление и брать за него ответственность. Когда люди присоединяются к ИГИЛ, это такая же болезнь, как и тогда, когда они присоединялись к Гитлеру. Геноцид – это человеческая болезнь, и пока от нее нет вакцины", – подчеркнул он.

В дискуссии также приняли участие председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, директор Дома европейской истории, доктор Констанце Итцель, директор Mgrublian Center for Human Rights, колледжа Клермонт МакКенна (США) доктор Венди Лауэр, а также представители Европарламента, польского сейма и ведущие украинские и международные историки, исследующие тему Холокоста. Участники мероприятия поддержали проект мемориализации трагедии Бабьего Яра. Соответствующие заявления они сделали во время онлайн-дискуссии.

"Мы отмечаем 80-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яру не только потому, что это самая большая братская могила. Это символ гибели миллионов людей, которые были убиты в результате "Холокоста от пуль" в Восточной Европе. Бабий Яр – также символ преступлений советского режима, который стремился стереть память. Я родился в 1948 году, и моё детство проходило между Донецком, Одессой, Харьковом и Киевом. Тогда мы почти ничего не знали о Холокосте, о массовых убийствах евреев, – подчеркнул глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский. – Для меня очень важно, что независимая Украина готова возродить эту память. Я благодарен за помощь украинскому правительству и хочу поблагодарить за поддержку наших европейских партнёров".

"Мы понимаем, что это место, эта природа и эта почва также являются живым архивом этой трагедии. Там, в Бабьем Яру, у нас нет стен или чего-то, что бы нам напоминало о ней. Даже тела жертв в основном были уничтожены нацистами. Но мы планируем ряд сооружений, а также локаций на открытом воздухе общей площадью около 130 гектаров, чтобы рассказать эту историю именно там, где это произошло. Мы хотим создать архитектурный ансамбль, такой музей, который станет интересным для разных посетителей", – заявил член правления Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Руслан Кавацюк.

Со своей стороны, директор Дома европейской истории, доктор Констанце Итцель высоко оценила деятельность Мемориального центра. "Вы создаете уникальный и современный музей Холокоста в Восточной Европе. Он станет чрезвычайно важным местом для молодого поколения, чтобы оно понимало, на что способно человечество и что нужно предотвращать. Важно, что вы рассказываете забытую историю "Холокоста от пуль", когда миллионы евреев Восточной Европы были расстреляны. Надеюсь, обе наши институции будут хранить память с надеждой, что ошибки прошлого не будут повторяться, а жертвы не будут забыты".

"Если рассматривать Украину как часть более крупной европейской истории, не только Холокоста, но и еврейской жизни, очевидно, что именно здесь в наибольшей мере было сконцентрировано еврейское население в Европе. По сути, это была причина, почему нацисты оккупировали Украину. Нацисты нацелились на эти территории, так как Гитлер в июле 1941 года, когда начался Холокост, сказал, что он хочет, чтобы на европейском континенте не оставалось ни одной еврейской семьи", – отметила директор Mgrublian Center for Human Rights, колледжа Клермонт МакКенна (США) доктор Венди Лауэр.

"Бабий Яр – это особое место, это трагическая страница немецкой и европейской истории. Это преступление происходило не где-то в лесах или окрестностях. Это происходило в городе, и были слышны выстрелы. Точность и спланированность этого убийства шокирует", – подчеркнул депутат Европейского парламента, сопредседатель рабочей группы "Бабий Яр – память ради будущего" Майкл Галер.

"Нам нужно рассказывать историю Холокоста в школах, чтобы будущие поколения были более человечными, – отметил член Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Важно, что украинская власть поддерживает проект мемориализации Бабьего Яра, а также лозунг "никогда снова"".

На необходимости координации усилий различных государств в направлении сохранения памяти и преодоления антисемитизма сделал акцент глава "Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти" Сейма Польши Марек Рутка. "Наша парламентская группа имеет несколько приоритетов деятельности. Первый – это образование и повышение информированности о трагических событиях, которые происходили в Бабьем Яру. Второй – сохранение памяти о жертвах Холокоста в Польше. Третий – улучшение польско-израильских и польско-еврейских отношений. Мы должны сделать всё, чтобы эта история не повторилась", – отметил он.

Бабий Яр считают символом "забытой истории" Холокоста: около 2,5 миллионов евреев, из них – 1,5 миллиона украинских евреев, которых не забрали в лагеря и газовые камеры, были расстреляны и захоронены в братских могилах у своих домов на востоке Европы. До сих пор истории этих людей в течение многих лет преимущественно не попадали в исторические труды в связи с целенаправленной политикой замалчивания в СССР.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения памяти и изучения истории Холокоста. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 000 человек, убив почти всё еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты ромы, советские военнопленные, пациенты психиатрической больницы. Бабий Яр стал самой большой братской могилой в Европе.

Дом европейской истории – это культурное учреждение и выставочный центр, инициатива Европейского парламента, призванная способствовать европейской интеграции, а также пониманию европейской истории.