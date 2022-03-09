Пассажир рейса Санкт-Петербург – Бишкек сообщил о бомбе на борту и заявил, что выступает против войны РФ с Украиной

В международном аэропорту "Манас", который находится в столице Киргизии, все службы переведены на усиленный режим работы из-за сообщения о бомбе в самолете. На борту рейса Санкт-Петербург – Бишкек один из пассажиров заявил о заложенной взрывчатке.

Также пассажир – гражданин России заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине. Об этом сообщает портал 24.KG.

Как сообщили источники издания, в 19:35 (15:35 по Киевскому времени) ожидается прибытие данного рейса. По предварительным сведениям, пассажир сообщил, что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о чрезвычайном происшествии на борту.

Известно, что в "Манас" уже прибыли дополнительные силы правоохранительных органов, а также саперы с кинологами.

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По данным 24.kg, регулярный рейс по маршруту Бишкек — Санкт-Петербург — Бишкек осуществляет авиакомпания "Авиа Траффик". Ее офис пока недоступен для комментариев.

Ранее в сети опубликовали видео опроса среди россиян касательно их отношения к войне против Украины. Большая часть граждан страны-агрессора оправдала действия Путина, назвав войну "вынужденной мерой".

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