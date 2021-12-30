Паспорт, диплом и справка от гинеколога: украинка рассказала, как пыталась встать на воинский учет

Журналистка из Кривого Рога, дочь военного Юлия, рассказала о том, как пыталась стать на воинский учет, согласно приказу Министерства обороны. По ее словам, специалисты в военкоматах пока не получили порядок соответствующей процедуры.

Об этом она рассказала изданию ТСН. По словам Юлии, они действуют по старой схеме – отправляют кандидаток на прохождение медицинской комиссии. В частности, ей в учреждении отказали и попросили прийти в следующий раз уже со справками от гинеколога и результатами флюорографии.

Женщина рассказала, что предварительно собрала необходимый список документов:

паспорт (оригинал и копия);

диплом об образовании;

Видео дня

справка о регистрации;

3 фотографии 3х4;

код.

"Просмотрев мои документы, мне сказали прийти в следующий раз, но со справками от гинеколога и результатами флюорографии. Дальше уже непосредственно в терцентре комплектования (новое название военкоматов. – Ред.) должна быть медицинская комиссия, по результатам которой будет решено, пригодна ли я к военной службе или нет", – рассказывает женщина.

Юлия также рассказала, что вместе с ней становиться на учет пришли еще две женщины, они работают медиками. Сотрудники терцентра, по словам журналистки, удивлялись тому, что женщины уже с первых дней отреагировали на приказ и проявили активность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на военный учет женщин более 100 профессий по 35 направлениям. Это касается гражданок в возрасте от 18 до 60 лет.

Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При приеме на работу у женщин должны проверять наличие соответствующих документов.

Комиссариаты будут ставить украинок на учет в двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.