Parimatch Foundation запустил курс 'Кризисная психологическая помощь' для психологов ИРЦ

Образовательный курс инициирован в рамках стратегической программы Parimatch Foundation психологической реабилитации детей и взрослых, пострадавших от войны. В Фонде уверены, что каждый украинский ребенок имеет право быть счастливым, здоровым и жить под мирным небом. Поэтому главной задачей Parimatch Foundation является помощь детям и их родителям справиться с последствиями войны в Украине, преодолеть травмы и обрести надежду на счастливое будущее.

По последним данным Международной организации миграции в Украине насчитывается 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation совместно с Израильской коалицией травмы запускает обучающий курс для психологов по специализации "Кризисная психологическая помощь". Цель проекта – поделиться с украинскими психологами действенными техниками кризисной помощи, необходимыми при работе с внутренне перемещенными лицами разных возрастных категорий во время войны. Фонд намерен обучить как можно большее количество специалистов ИРЦ в тех регионах, где находятся внутренне перемещенных лица.

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Первыми доступ к курсу получают 30 психологов Инклюзивно-ресурсных центров Тернопольской области, департамент образования которой сделал запрос о необходимости специализированного обучения. По инициативе Parimatch Foundation тренерами курса станут представители Израильской коалиции травмы. А после прохождения обучения, специалисты смогут работать с детьми и взрослыми в центрах для ВПЛ.

С начала войны Тернопольская область стала одним из ключевых хабов для внутренне перемещенных лиц. Parimatch Foundation помог обустроить в регионе временные приюты для переселенцев. В марте Фонд передал 2000 спальных комплектов, а в апреле — стиральные машины, наборы полотенец и ноутбуки, которые были направлены в учебные заведения, где сейчас находится больше всего внутри перемещенных школьников.

— Сейчас в регионе находится более 5 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военной агрессии России в Украине, из них около 1500 — это дети. Понимаем, что есть потребность в психологической реабилитации для пострадавших от войны. Поэтому Фонд строит комплексную работу: переход от низкопороговых услуг к ментальному здоровью, образованию, спортивному развитию, досугу детей. Мы отдаем себе отчет, что ментальное здоровье людей – один из главных факторов в их реабилитации и адаптации на новом этапе жизни. Поэтому объединили усилия с лучшими специалистами, чтобы создать особый учебный курс и начать первый запуск именно на Тернопольщине, – рассказал директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

По состоянию на сегодняшний день через учебные заведения Тернопольской области, в которых временно проживают ВПЛ, прошло более 26 000 людей. Но вместе с тем еще многие нуждаются в помощи, не зная, как дальше жить и что делать, ведь их дома разрушены. Этим людям нужна квалифицированная помощь специалистов, с которыми можно обсудить эти вопросы.

— Хочу поблагодарить партнеров, которые помогают нам в Тернопольской области. Сегодняшнее обучение для нас чрезвычайно актуально и нужно. Ни один из нас не понимает, как оказать психологическую помощь людям, видевшим взрывы, людям, которые видели, как погибают люди. Это действительно страшно. Понять, как успокоить душу свидетелей войны – не просто. Поэтому подобное обучение для психологов ИРС является невероятно большим опытом в познании того, как нужно работать с детьми, имеющими травмы войны. Это один из тех учебных процессов, который очень важен, — отметила начальница управления образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома.

Курс "Кризисная психологическая помощь" разработан экспертами Израильской коалиции травмы. Одним из лекторов стал Денис Денисенко – психолог, магистр управления здравоохранением, сертифицированный гештальт-терапевт, организатор гуманитарной помощи населению в кризисных ситуациях. А материалы курса содержат психологические и эмоциональные протоколы первой помощи, которые используются в Израиле, США и Великобритании, включая приемы самопомощи, оценки, работу с острыми реакциями и травмами.

— Israel Trauma Coalition (ITC) является неприбыльной организацией с более чем двадцатилетним опытом работы по травматизму, психосоциальному обучению, устойчивости и готовности к чрезвычайным ситуациям. Столкнувшись со сложной реальностью постоянного террора и постоянного потенциала войны, Израиль является страной повышенной боевой готовности. Этот долгий опыт подготовки и преодоления кризиса делает экспертов ITC одними из наиболее осведомленных на карте мира. Учитывая эти тяжело извлеченные уроки, ITC готов поделиться своим опытом с правительством Украины и украинским народом во время такой острой необходимости, — прокомментировал создание курса Макс Гольденберг – директор международной тренинговой программы Израильской коалиции Травмы.

Справка:

Israel Trauma Coalition (ITC) – некоммерческая организация в Израиле, объединяющая большой реальный опыт в разработке и внедрении непрерывной помощи в психосоциальной поддержке, в укреплении устойчивости общества и обеспечении всесторонней готовности к чрезвычайным ситуациям. В настоящее время ITC поддерживает виртуальное сообщество из примерно 1600 профессионалов-травматологов в Украине, включая психологов, психиатров и социальных работников, предлагая десятки онлайн-лекций и небольшие группы терапевтов.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный Parimatch в 2019 году для поддержки постоянных долгосрочных инициатив и проектов на территории присутствия компании. Деятельность фонда направлена ​​на то, чтобы у каждого ребенка независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров был равный доступ к обучению и занятиям спортом.