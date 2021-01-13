Папа Римский сделал прививку от коронавируса

84-летний Папа Римский Франциск был вакцинирован от коронавируса в среду, 13 января.

Об этом пишет издание La Naсion со ссылкой на информацию источников, близких к верховному понтифику. Прививку ему сделали в первый день кампании вакцинации, организованной в Ватикане.

Прививочная кампания в микрогосударстве, возглавляемая Директоратом здравоохранения и гигиены Ватикана, началась после прибытия первых доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Папа Франциск стал одним из первых, кому здесь сделали прививку. Он получил первую дозу вакцины, а через три недели получит вторую.

В 21 год он понтифик перенес тяжелую пневмонию, из-за которой пришлось удалить долю правого легкого. Поэтому считалось само собой разумеющимся, что понтифик будет одним из первых, кого вакцинируют в Ватикане.

Из соображений конфиденциальности фото процесса вакцинации не делали.

Комната для вакцинации в Ватикане Vatican Media

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Папа Римский в своем Рождественском послании призвал мировых лидеров приложить все силы, чтобы доступ к вакцинам от COVID-19 получили все, в том числе и бедные слои населения.

Франциск сказал, что вакцина – это "свет надежды, которая должна быть доступна всем". Кроме того, понтифик предостерег народы всего мира от "замкнутого национализма" и "радикального индивидуализма".