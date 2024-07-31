Память со стен украинских кинотеатров: IQOS и ОМКФ создали коллекцию кинопостеров

В этом году Одесский международный кинофестиваль проходил в Киеве. С 12 по 20 июля гости кинофестиваля первыми увидели национальные и мировые фильмы, которые вскоре появятся в прокате.

На открытии кинофестиваля в КВЦ "Парковый" IQOS и ОМКФ презентовали серию уникальных кинопостеров. Иллюстрации для них создал Дима Котляр, вдохновившись идеями мозаик, витражей и барельефов 1970-80-х годов, изображенных на стенах старых украинских кинотеатров в Киеве, Одессе, Мариуполе, Харькове и Ужгороде.

Некоторые из этих мозаик не сохранились до сих пор, некоторые из них сейчас просто невозможно увидеть вживую. Поэтому они особенно ценны. Серия состоит из пяти кинопостеров.

Кинопостер "Как в Одессе"

Вдохновленный идеей барельефов из театра музыкальной комедии в Одессе – дома Одесского кинофестиваля. Рельефы были созданы украинским скульптором Александром Князиком в 1971 году. По задумке автора, они должны были создать атмосферу праздника и сохранить память о праздничных шествиях, балаганах, кукольном театре. Отсюда и танцующие девушки-вакханки, изображением которых вдохновился Дима Котляр.

Кинопостер "Как в Харькове"

Автор постера вдохновлялся концепцией мозаики киноконцертного зала "Украина" в Харькове. В 1963 году при участии молодых харьковских архитекторов здание из летнего театра превратилось в киноконцертный зал, вмещающий более 1500 зрителей. Архитектором современного ККЗ и автором мозаичного панно на входе в него стал украинский архитектор Вадим Васильев.

Кинопостер "Как в Мариуполе"

Вдохновением для плаката стала мозаика на фасаде кинотеатра им. Т. Г. Шевченко в Мариуполе, созданная украинскими монументалистами – Виктором Арнаутовым, Яковом Райзиным, Александром Кечеджи и Николаем Тихоновым в 1965 году. Панно площадью 54 кв.м создано из трех фризов. В центре композиции, идеей которой и вдохновлялся Дмитрий Котляр, портрет Кобзаря с героями его поэм – гайдамаками, крестьянами и лирником.

Кинопостер "Как в Ужгороде"

Вдохновленный идеей витража из бывшего кинотеатра "Комсомолец" (сейчас там находится Студенческий центр досуга "Ювентус") в Ужгороде. Витраж "Жизнь" выполнен украинским художником Иваном Илько в 1981 году. Это серия из девяти отдельных витражных окон, объединенных темой человеческого бытия. Каждое из них – отдельный сюжет. Для создания постера за основу автор взял часть витража под названием "Музыка" с изображением музыкантов, играющих на традиционных гуцульских музыкальных инструментах.

Кинопостер "Как в Киеве"

Вдохновлен концепцией мозаики, которая до 2019 года украшала стены кинотеатра "Краков" в Киеве. Рельеф "Краковяне и гурали" создали украинские художники, известные созданием иллюстраций к поэмам Тараса Шевченко, братья Леонид Алексеевич Капитан и Алексей Алексеевич Капитан в 1968 году. Оно изображает народные танцы поляков и гуралов (горцы Татр) — жителей города Краков, побратима Киева.