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Память со стен украинских кинотеатров: IQOS и ОМКФ создали коллекцию кинопостеров

Антонина Рабчук
спецпроект
Общество
2 минуты
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Память со стен украинских кинотеатров: IQOS и ОМКФ создали коллекцию кинопостеров

В этом году Одесский международный кинофестиваль проходил в Киеве. С 12 по 20 июля гости кинофестиваля первыми увидели национальные и мировые фильмы, которые вскоре появятся в прокате.

На открытии кинофестиваля в КВЦ "Парковый" IQOS и ОМКФ презентовали серию уникальных кинопостеров. Иллюстрации для них создал Дима Котляр, вдохновившись идеями мозаик, витражей и барельефов 1970-80-х годов, изображенных на стенах старых украинских кинотеатров в Киеве, Одессе, Мариуполе, Харькове и Ужгороде.

Некоторые из этих мозаик не сохранились до сих пор, некоторые из них сейчас просто невозможно увидеть вживую. Поэтому они особенно ценны. Серия состоит из пяти кинопостеров.

Память со стен украинских кинотеатров: IQOS и ОМКФ создали коллекцию кинопостеров

Кинопостер "Как в Одессе"

Вдохновленный идеей барельефов из театра музыкальной комедии в Одессе – дома Одесского кинофестиваля. Рельефы были созданы украинским скульптором Александром Князиком в 1971 году. По задумке автора, они должны были создать атмосферу праздника и сохранить память о праздничных шествиях, балаганах, кукольном театре. Отсюда и танцующие девушки-вакханки, изображением которых вдохновился Дима Котляр.

Кинопостер "Как в Харькове"

Автор постера вдохновлялся концепцией мозаики киноконцертного зала "Украина" в Харькове. В 1963 году при участии молодых харьковских архитекторов здание из летнего театра превратилось в киноконцертный зал, вмещающий более 1500 зрителей. Архитектором современного ККЗ и автором мозаичного панно на входе в него стал украинский архитектор Вадим Васильев.

Кинопостер "Как в Мариуполе"

Вдохновением для плаката стала мозаика на фасаде кинотеатра им. Т. Г. Шевченко в Мариуполе, созданная украинскими монументалистами – Виктором Арнаутовым, Яковом Райзиным, Александром Кечеджи и Николаем Тихоновым в 1965 году. Панно площадью 54 кв.м создано из трех фризов. В центре композиции, идеей которой и вдохновлялся Дмитрий Котляр, портрет Кобзаря с героями его поэм – гайдамаками, крестьянами и лирником.

Память со стен украинских кинотеатров: IQOS и ОМКФ создали коллекцию кинопостеров

Кинопостер "Как в Ужгороде"

Вдохновленный идеей витража из бывшего кинотеатра "Комсомолец" (сейчас там находится Студенческий центр досуга "Ювентус") в Ужгороде. Витраж "Жизнь" выполнен украинским художником Иваном Илько в 1981 году. Это серия из девяти отдельных витражных окон, объединенных темой человеческого бытия. Каждое из них – отдельный сюжет. Для создания постера за основу автор взял часть витража под названием "Музыка" с изображением музыкантов, играющих на традиционных гуцульских музыкальных инструментах.

Кинопостер "Как в Киеве"

Вдохновлен концепцией мозаики, которая до 2019 года украшала стены кинотеатра "Краков" в Киеве. Рельеф "Краковяне и гурали" создали украинские художники, известные созданием иллюстраций к поэмам Тараса Шевченко, братья Леонид Алексеевич Капитан и Алексей Алексеевич Капитан в 1968 году. Оно изображает народные танцы поляков и гуралов (горцы Татр) — жителей города Краков, побратима Киева.