'Память может сделать нас людьми, которые изменят Украину': интервью с Максимом Остапенко для Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве состоялось публичное интервью с Максимом Остапенко, генеральным директором Национального заповедника Киево-Печерская лавра, кандидатом исторических наук. Мероприятие проходило в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Модерировала беседу Анастасия Платонова, культурная критика и куратор.

Максим Остапенко выразил свой взгляд на нынешний процесс мемориализации событий войны и основные болевые точки этого процесса.

"Память позволяет нам быть, позволяет обществу чувствовать себя полноценным. Война, которая сейчас происходит, это в значительной степени война за нашу память, точнее за то, чтобы ее зачистить. Враг уделяет гораздо больше внимания исторической памяти, нашей идентичности, чем мы сами. Каждый из нас должен стать банком данных, который понесет дальше свою личную память, а мемориализации нужно гораздо большее внимание на государственном уровне", – отмечает историк.

По мнению Максима, после войны объекты исторической памяти должны помочь исцелению, стать основой для возрождения и рождения новой Украины.

"Мы уже никогда не будем такими, как до войны. Но мы должны помнить. И это наша обязанность перед теми, кто этого не сможет. У меня на войне уже погибли 11 знакомых. Я должен придумать, как сделать так, чтобы их подвиг, их жизнь сохранилась для будущих поколений и стала фундаментом развития чего-то, о чем они мечтали. Память может сделать нас теми людьми, которые изменят Украину", – отмечает эксперт.

На вопрос о проблематиках в среде мемориализации в Украине, ключевых точек этого пространства Максим Остапенко отвечает так:

"Огромный вызов – как вспомнить каждого. В Киеве на стенах Михайловского монастыря спонтанно возникла уже заполненная стена памяти. Спонтанное надо превратить в системное, что будет напоминать нам, будет вдохновлять и станет предохранителем. Через честь героев мы должны транслировать ценности и несгибаемую волю, удивившую мир. Такие места должны превратиться в точки формирования будущего и идентичности. Мы должны привести туда ребенка, и он должен уйти оттуда другим".

Директор "Киево-Печерской Лавры" рассказал, как масштабные многовековые памятки могут помочь украинцам мемориализировать настоящее.

"Лаври через четверть века исполнится тысяча лет. Это не музей, это не заповедник, не просто монастырь, не только архитектурный или археологический памятник. Это национальная святыня. Объекты, возникшие тысячелетия назад, должны помочь нам найти правильные формы, потому что веками люди накапливали опыт чествования и это закодировано в достопримечательностях. Если мы не переосмыслим свое прошлое, травматические события настоящего, если не присоединим себя к нашим тысячелетним корням, мы обречены. Поэтому история и память имеют огромное значение", – объясняет Максим.

Историк подчеркивает ценность разноцветия Украины, в том числе и религиозного: во время войны украинские капелланы представляют и православных, и католиков, и протестантов, и еврейскую общину, и мусульман. Все они защищают Украину вместе.

"История – это многогранный кристалл, в котором всегда можно увидеть только отдельную сторону. Чем больше в нем граней, проявлений, тем ярче он становится и тем больше дает света вокруг. Разноцветие усиливает Украину, нужно просто сложить это в правильную конструкцию", – уверен Максим Остапенко.

Публичные интервью являются частью цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.