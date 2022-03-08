'Отработали!' ВСУ ликвидировали еще одну колонну оккупантов. Видео

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93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила очередную колонну российских оккупантов, которые уже 13 дней терроризируют нашу страну. По ней "отработали" противотанковыми ракетами "Стугна".

Об этом сообщили в Facebook Сухопутных войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео. В колоне ехали семь машин нового образца (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Было семь, уничтожили четыре, остальные три попадали в кюветы, то есть колона никуда не ушла", – рассказал военнослужащий.

На кадрах можно увидеть лишь обгоревшие детали – все, что осталось от вражеских машин.

"Это все "стугнами" отработали", – пояснил военный ВСУ, добавив, что захватчики, которые ехали в этой колонне, остались живы.

Видео дня

По его словам, оккупанты сбежали, их поймали местные. Российские военные вернулись в ближайшее село, где начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать.

Напомним, что в Сумской области ВСУ разбили колонны российских оккупантов. Техника и живая сила были уничтожены при помощи беспилотника Bayraktar.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные уничтожили технику российских оккупантов. Они сообщили, что получили координаты вражеской техники с пометками V на Киевщине.

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