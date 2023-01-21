Отправить по всему известному направлению: во Львове в музее все желающие могут затопить макет крейсера ''Москва''. Видео

Туристы и местные жители Львова могут поучаствовать в увлекательном развлечении – затопить крейсер "Москва". Такой аттракцион установлен в Музее науки.

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Об этом сообщили на Facebook-страничке Музея. Экспонат символизирует несокрушимость украинского духа и веру в победу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Даже несмотря на суровую реальность военных будней, украинцы стараются не терять позитивный настрой. Именно поэтому на одной из улиц Львова все желающие могут потопить славноизвестный крейсер "Москва", как раньше возле Змеиного сделали это наши защитники. Поговаривают, что на действие этого экспоната можно смотреть вечно.

В сети можно зайти множество забавных видео и фото с патриотичным экспонатом.

Увидеть его воочию и повторить подвиг украинских военных возле острова Змеиный можно пройдя по адресу ул. Стрыйская, 200а с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Как сообщал OBOZREVATEL, крейсер "Москва" запомнился многим украинцам тем, что в первый же день полномасштабной войны его капитан предложил украинским солдатам сдаться. Однако, наши смелые защитники послали его в известном направлении. Спустя некоторое время крейсер утонул.

В России долгое время отрицали этот факт и последующее затопление флагмана российского черноморского флота. Однако в конце концов вынуждены были признать потерю корабля.

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