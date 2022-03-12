'Отправили как пушечное мясо': российский оккупант пожаловался, что за месяц из него 'сделали' военного. Видео

Из-за маниакального желания захватить Украину за три дня Путин бросил на территорию нашей страны даже новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах. Российский оккупант пожаловался, что за месяц из него "сделали" военного.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В частности, по словам пленного его призвали в армию всего месяц назад.

"За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - сказал он.

Россиянин также рассказал, что о войне узнал уже после того, как их подразделение обстреляли, изначально они должны были ехать якобы на мыс Опук.

"Что касается боевой задачи, как мне кажется, для нашего подразделения она была больше как отвлекающая. Мы были как пушечное мясо, если так можно выразиться. Потому что все люди, которые служили вместе со мной – это были "альтернативщики" - то есть вместо службы. Нас вели туда конкретно, чтоб обстреляли нас, пока кто-то более подготовлен выполнял свою задачу", - рассказал он.

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Кроме того, он признал, что российская армия не могуча, а просто "длинна". Причем многие подразделения войск – обычный балласт. На спасение он не надеется, потому что РФ даже трупы солдат не забирает.

"Вот она, "мощная" путинская армия... Украина обязательно победит!" - подчеркнули в СБУ, добавив, что пленные россияне помогут ведомству довести дело до Гаагского трибунала.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевик так называемой "ЛНР", которого взяли в плен украинские защитники, рассказал, как в ОРДЛО проходит "мобилизация". По его словам, он вышел в магазин за продуктами, и его запаковали прямо на улице.

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