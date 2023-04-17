"Отложи эти деньги на репарации Украине": патриоты оставили "послания" оккупантам на российских рублях. Фото акции
Патриоты в оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске организовали новую акцию сопротивления. Они оставили красноречивые послания на российских рублях.
В частности, захватчикамсоветуют копить деньги на репарации Украине и напоминают, что скоро им придется возвращаться домой в РФ. Об этом сообщили в движении гражданского сопротивления "Желтая лента" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На купюрах страны-агрессора активисты, в частности, оставили такие подписи:
– "Отложи эти деньги на репарации Украины!"
– "Прочь из Украины, москаль некрасивый",
– "Украина победит",
– "Россия проиграет, Путин убийца, Крым – Украина",
– "Возвращайтесь на границы 1997",
– "Площадь Украины – 603 700 кв. км".
Получая сдачу в магазине, купюры в банкомате или даже набирая воду в автомате, оккупанты получат послания от патриотов, отметили в "Желтой ленте".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На прошлой неделе патриоты в оккупации провели похожую акцию на рублях РФ. Они решили напомнить оккупантам, что они здесь временно.
– На улицах Севастополя и других городов Крыма появились плакаты патриотов и желтые ленты – символ протеста против захватчиков.
– 15 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что Черное и Азовское моря будут пространством мира, а Крым вернется домой в Украину.
– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.
– В МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем, либо их комбинацией.
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