'Отложи эти деньги на репарации Украине': патриоты оставили 'послания' оккупантам на российских рублях. Фото акции

Патриоты в оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске организовали новую акцию сопротивления. Они оставили красноречивые послания на российских рублях.

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В частности, захватчикамсоветуют копить деньги на репарации Украине и напоминают, что скоро им придется возвращаться домой в РФ. Об этом сообщили в движении гражданского сопротивления "Желтая лента" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На купюрах страны-агрессора активисты, в частности, оставили такие подписи:

– "Отложи эти деньги на репарации Украины!"

– "Прочь из Украины, москаль некрасивый",

– "Украина победит",

– "Россия проиграет, Путин убийца, Крым – Украина",

– "Возвращайтесь на границы 1997",

– "Площадь Украины – 603 700 кв. км".

Получая сдачу в магазине, купюры в банкомате или даже набирая воду в автомате, оккупанты получат послания от патриотов, отметили в "Желтой ленте".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе патриоты в оккупации провели похожую акцию на рублях РФ. Они решили напомнить оккупантам, что они здесь временно.

– На улицах Севастополя и других городов Крыма появились плакаты патриотов и желтые ленты – символ протеста против захватчиков.

– 15 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что Черное и Азовское моря будут пространством мира, а Крым вернется домой в Украину.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.

– В МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем, либо их комбинацией.