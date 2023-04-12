Открылась регистрация на 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова: почему это будет полезно для детей

Весенняя смена "Блогер Кемп" – это возможность для ребенка бесплатно отдохнуть, оздоровиться и овладеть востребованными навыками блоггера: от умения рассказывать истории до презентации собственного блога.

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Смена произойдет на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" с 5 мая 2023 года и продлится десять дней.

Фонд Рината Ахметова приглашает к участию детей 8-14 лет, пострадавших в результате войны в Украине. Приоритет будет предоставляться детям, которые:

– были незаконно депортированы в РФ и вернулись в Украину;

– не участвовали в проекте в 2022 году.

Приглашаются и дети, потерявшие родителей во время войны; ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Зарегистрируйтесь до 20 апреля 2023 года:

– по телефону бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001, или

– онлайн на akhmetovfoundation

Смена "Блогер Кемп" будет способствовать самовыражению ребенка: участники научатся писать сценарии, рассказывать истории, снимать качественные фото- и видео на телефон, работать со светом и звуком и презентовать свой блог так, чтобы он заинтересовал аудиторию.

С участниками будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда Фонда. Качественный отдых, новые друзья, веселые игры и полезные навыки помогут детям с оптимизмом смотреть и двигаться в будущее.

В рамках этого проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4700 детей со всей страны.