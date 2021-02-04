Отец Зеленского – об отказе от просмотра 112, NewsOne и ZIK: есть же предел

Отец президента Украины Александр Зеленский поддержал идею санкций против телеканалов, если они транслируют то, что "не соответствует действительности".

В комментарии изданию "Страна" мужчина рассказал, что еще несколько месяцев назад перестал смотреть "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые заблокировали решением СНБО от 2 февраля.

"Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо", – заявил отец главы государства.

Он указал, что сейчас перешел на другие медиа. "Я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", "СТБ" очень люблю, ICTV, много каналов", – сказал Александр Зеленский.

Он добавил, что переживает за сына, которого часто слишком резко критикуют.

"Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына", – сказал украинец.

Когда его спросили, не оценивает ли он санкции против телеканалов как давление на свободу слова, Александр Зеленский ответил: "Я ничего не оцениваю, я своим делом занимаюсь. Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу".

"Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так как его поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой помогать... Одна грязь льется", – добавил мужчина.

Отвечая на вопрос, стоит ли запрещать некоторые телеканалы, мужчина ответил, что не знает, но "если это не соответствует действительности, запретил бы".

"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась", – навел пример фейков он.

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