Отец Патрик Дебуа и Мемориал Холокоста 'Бабий Яр' расследуют военные преступления в Украине

Под руководством отца Патрика Дебуа Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и организация "Яхад Ин Унум" начали расследование военных преступлений Российской Федерации, совершенных в Украине. Эта инициатива была начата с целью выявления и фиксации ужасающих массовых преступлений, совершаемых изо дня в день против мирного украинского населения в Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины.

"Почти 20 лет назад моя организация "Яхад-Ин Унум" и я начали расследовать преступления "Холокоста от пуль", совершенные в Украине, а затем в других странах, в каждом селе, оккупированном нацистскими подразделениями. Мы разработали специальную методологию и опросили более восьми тысяч свидетелей "Холокоста от пуль". Я никогда не думал, что в 2022 году мне снова придется расследовать военные преступления на этих самых многострадальных землях", – подчеркнул глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент и основатель "Яхад-ин Унум" отец Патрик Дебуа.

Видео дня

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и "Яхад-Ин Унум" приняли решение собрать максимум снятых на видео свидетельств о жертвах преступлений России. Ведь женщины, пожилые люди, дети погибают от пуль или ракетных ударов, никак не связанных с военными объектами. Невинные граждане, пытавшиеся покинуть города, погибают от пуль в своих автомобилях или на улице. Эти показания будут представлены Международному уголовному суду, а также руководству таких стран, как Германия, которые уже начали расследование.

"Все знают, что очевидец – ключ к справедливости в противостоянии отрицаниям со стороны Путина и его помощников. Голоса свидетелей следует сохранить, чтобы противостоять преступлениям, совершенным россиянами", – подчеркнул отец Патрик Дебуа.

Патрик Дебуа хорошо известен своими расследованиями массовых расстрелов в Украине и других странах Восточной Европы, оккупированных нацистской Германией во время Второй мировой войны. Он является автором термина "Холокост от пуль" и в своей первой книге под одноименным названием, изданной в 2008 году, цитирует показания сотен очевидцев преступлений нацистов против евреев, совершенных на оккупированных территориях СССР. В частности, убийства 1,5 миллионов евреев в Украине. В книге описано, что эти массовые преступления совершались по конкретному шаблону или сценарию, включающему распорядок, который повторялся во многих местах. Далеко не секрет, что убийства совершались среди бела дня с множеством свидетелей.

Организация "Яхад-Ин Унум" была создана в 2004 году отцом Патриком Дебуа, чтобы подробнее задокументировать "Холокост от пуль", геноцид ромов и другие массовые преступления в разных регионах Восточной Европы. Впоследствии "Яхад-Ин Унум" начала расследование геноцида и других массовых преступлений в Гватемале, Ираке и Сирии. Благодаря своей исследовательской работе и на основе уникальной методологии, организация собрала около 7,5 тысяч свидетельств очевидцев и выживших во время массовых расстрелов в Восточной Европе. "Яхад-Ин Унум" уже провела 195 исследовательских поездок в 11 восточноевропейских стран и обнаружила более 3 тысяч мест убийства.