От начала вторжения в Украину боевая мощь РФ упала ниже 90% – Пентагон

На данный момент боевая мощь страны-агрессора России впервые упала ниже 90% относительно тех показателей, что были до ее полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты лишились большого количества своего оружия и техники, а также продолжают нести значительные потери личного состава.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США. "Они много вложили в эту борьбу, но еще многое у них осталось", – отмечают в Пентагоне.

По оценкам Штатов, к 24 февраля РФ скопила вблизи Украины около 150 тысяч своих военнослужащих, а также много самолетов, артиллерии, танков и другой огневой мощи. Их было достаточно для того, чтобы начать полномасштабную атаку.

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"Они накопили ужасно много боевой мощи. Они очень много теряют, но они также очень много накопили с начала осени", – сказал представитель Пентагона.

При этом чиновник подчеркнул, что Россия в этой войне проигрывает, ее потери растут. "Без сомнения, они теряют бронетехнику и транспортные средства: танки, БТР, артиллерийские установки, вертолеты, самолеты", – добавил он.

Вместе с тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что число жертв среди российских оккупантов исчисляется тысячами, но отказался назвать точную цифру.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Пентагон сообщает, что Кремль не обеспечил своих солдат надлежащим снаряжением. Поэтому после резкого похолодания в Украине, которое фиксировалось ранее, часть оккупантов получили обморожения конечностей.

Кроме того, по данным Минобороны США, Россия в войне против Украины продолжает полагаться на призывников. С подготовленным личным составом у "второй армии мира" наблюдаются большие проблемы. Трудности у них возникли и с запасами еды и топлива.

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