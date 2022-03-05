Немного о ситуации в Херсоне.

Объективно. Она очень сложна. Враг контролирует город. Полиции, прокуратуры, СБУ больше нет. По крайней мере, люди их не видят и вызывать никого не могут. При этом граждане проявляют четкую позицию. Выходят на площади под дулами противника с мирным протестом. Это оказывает на оккупантов психологическое давление. Потому что им рассказывали, что они едут освобождать украинцев от фашистов. Но есть одно но. Мирных акций недостаточно, чтобы враг покинул город. Партизанского движения нет. Наши диверсионные группы также не отмечены в Херсоне.

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Это мне очень напоминает 14-й год. Так же люди выходили с украинскими флагами в Донецке и Луганске. Враг их не трогал. Репрессии будут позже. Сейчас врагу важно окопаться. И взять горожан в заложники. А потом уже проводить фильтрацию. Единственное существенное отличие – местные власти. Мэр Херсона реально не слился. Просто если это затянется, самые активные проукраинские граждане начнут опускать руки. У них появится ощущение, что их бросили. Это естественный процесс. Следующий шаг – они будут покидать город, понимая, что в лучшем случае их ждут допросы ФСБ.

Далее текст на языке оригинала.

Херсон – це перше місто обласного значення, яке перейшло під контроль ворога. Ми повинні це усвідомлювати та діяти швидко. Бо коли ворог закріпиться, нариє траншей і назавозить зброї – ви самі розумієте, що буде далі. Друга важлива причина – відрізати окупантів Херсону від тих російських військових, що пішли на Миколаїв. Тоді ми врятуємо і Миколаїв і створимо передумови для надійного захисту Одеси з землі. Бо саме Одеса остаточна ціль південного флангу ворога.

Окупант не зміг взяти Харьків і же це усвідомлює. Тому він починає брати місто в облогу. Так само - не можуть взяти Київ. Тут у нас дійсно все непогано, хоча й важко. Ми тримаємось и виграємо час. Але ж ми не повинні його гаяти. Бо ворог нікуди не поспішає. Він спустошує не свою, а нашу землю. І в нього ще достатньо людського та військового ресурсу. І поки в районі Київу війна з кожнем днем все більше стає позиційною, на півдні окупант просувається. Я ще не кажу про Маріуполь.

Терміново потрібно формувати ударне з’єднання по деокупації південного напрямку. Бо путін тільки й мріє щоб відрізати Україну від морського узбережжя. Далі ми повинні швидко й рішуче звільняти Мелітополь, Бердичів, Каховку, Генічеськ. І знищувати сухопутне сполучення з Кримом. Тимчасово наш півострів має стати островом. Щоб максимально унеможливити рух звідти. Як повідомляють мої джерела, на півночі АРК продовжують накопичуватися бронетехніка та жива сила супротивника. Серед них багато орків з Донецьку. Вони зараз сидять по кримських школах. Чекають команди. Дуже переживаю, щоб Херсон не став плацдармом для окупантів по захопленню півдня України.