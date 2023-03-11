Оставить без связи: украинцам показали технику оккупантов, которую надо сдавать в єВорог.

В Министерстве цифровой трансформации показали российскую технику, которую крайне важно выводить из строя в первую очередь. Речь идет о комплексах связи и средствах радиоэлектронной борьбы, благодаря которым враг координирует оккупационные войска и глушит связь подразделений Сил обороны Украины.

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Жителей оккупированных территорий призывают извещать украинских военных о такой замеченной российской технике через чат-бот єВорог. Подробности сообщили в Минцифре.

"Видите вражескую технику с антеннами? Фотографируйте и отправляйте в чатбот єВорог. Важно оставить врага без связи на временно оккупированных территориях и помешать им глушить нашу связь. Для этого собираем информацию о любых комплексах связи и радиоэлектронной борьбы оккупанта (РЭБ) ). Это авто- или гусеничная техника с антеннами или локаторами", – призывают в Минцифры.

Чаще всего на оккупированных территориях Украины захватчики используют :

– Редут 2-УС – система управления связью оккупантов. Если ее уничтожить, руководство вражеских войск не сможет отдавать приказы, а подразделения лишатся возможности обмениваться информацией.

– РЕБ Житель – глушит мобильную и спутниковую связь, перехватывает каналы управления дронами.

– РЕБ Репеллент – осуществляет радиотехническую разведку и приглушает связь.

– РЭБ Борисоглебск – глушит мобильную и спутниковую связь, радионавигационные системы, сигналы управления беспилотниками.

Жителей оккупированных территорий Украины призывают сообщать о каждом случае, когда они замечают такую технику или другие машины с антеннами. Для этого нужно сделать фото или видео, перейти в чатбот єВорог через приложение "Дія" или по ссылке t.me/evorog_bot и отправить информацию.

При этом крайне важно соблюдать меры безопасности: снимать только незаметно, а после отправки фото и видео сразу же удалять их с телефона.

"Мы уже просили сообщать вам о Редуте 2-УС в начале полномасштабного вторжения. Благодаря вашим заявкам Силы обороны узнали о десятках таких машин. Теперь снова нуждаемся в помощи от вас или ваших близких, которые находятся на временно оккупированных территориях. Присоединяйтесь к народной разведке и помогайте приближать победу", – добавили в Минцифры.

Напомним, Минцифры запустило новый бот єВорог, которым не смогут воспользоваться оккупанты, ровно год назад, 10 марта 2022-го. С его помощью можно уведомить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот защищен – отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Действие".

В ноябре в СБУ напомнили о расширении функционала чат-бота. С его помощью, заявили в Службе, можно пожаловаться на коллаборантов и предателей Украины. Простую инструкцию, как это сделать, также обнародовали сотрудники СБУ.

С момента запуска до ноября в чат-бот Ворог поступило более 5800 сообщений о предателях. Всего же за год украинцы воспользовались чат-ботом 465 тысяч раз.