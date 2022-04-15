"Остановите эту войну": живущая в Одессе мать российского срочника обратилась к россиянкам. Видео

Мать российского военнослужащего-срочника обратилась ко всем женщинам Российской Федерации с призывом остановить войну, развязанную диктатором Владимиром Путиным в Украине. Женщина заверила, что вторжение принесет стране-агрессору только позор и ненависть.

Видеообращение Татьяны Блохиной, гражданки РФ, которая уже 10 лет проживает в украинской Одессе, опубликовали в Facebook управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Она рассказала, что за это время не видела в нашей стране ни фашистов, ни бандеровцев, о которых постоянно говорят российские пропагандисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я хочу обратиться ко всем женщинам Российской Федерации: к мамам, бабушкам, сестрам. Я уже 10 лет живу в Украине, в Одессе. За 10 лет меня никто никогда не упрекал за мое происхождение и язык, на котором я разговариваю. Я никогда нигде не видела националистов, фашистов, тут никто не знает, кто такие "бандеровцы", которыми пугает российская пропаганда", – заверила женщина.

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Она сообщила, что с сыном не имеет связи с 23 февраля и не знает, где он сейчас находится

"Почему я решила обратиться к вам, русские женщины? Потому что в данный момент мой сын Андрей проходит срочную службу в Российской Федерации, и с 23 февраля он не выходит со мной на связь. Я не знаю, что с ним, где он и как. Но точно знаю, что Путин войной напал на Украину, как фашист, в 4 утра", – подчеркнула мать российского солдата.

Блохина призвала россиянок остановить войну и спасти жизни людей.

"Я призываю всех женщин России! Только вы можете остановить эту войну и Путина, который ведет Россию к позору. Сделайте все возможное, чтобы ваши дети, мужья, не шли на эту позорную войну. Войну, которая не принесет славу, а принесет позор и ненависть. Сохраните человеческие жизни! Остановите эту войну!" – отчаянно попросила женщина.

Напомним: очередной российский оккупант, попав в плен к украинским защитникам, попросил своих родных обратиться к командованию, чтобы те помогли его освободить. Однако выяснилось, что никто из его семьи никуда не звонил и ничего не узнавал. Также мать оккупанта отказалась отвечать, как она относится к войне в Украине, развязанной Путиным, и лишь сказала, что "Бог всем судья".

Как сообщал OBOZREVATEL, правозащитница и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова заявила, что матери российских солдат знали, что будет вторжение России в Украину, но побоялись сделать все, лишь бы их родные остались живы. Ни одна российская женщина не забрала своего сына, брата или мужа, которых отправили воевать.