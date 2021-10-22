В последнее время приходится наблюдать регулярные попытки унизить Украину и украинцев. Потуги это сделать со стороны путиных-медведевых не удивляют: враги (да еще и с небольшим уровнем интеллекта) – что с них возьмешь?

Но когда подобные вещи позволяют себе граждане нашей страны – это выходит за всякие рамки. Периодически выползают какие-то нелепые создания, называя себя "блогерами", "тиктокерами" – и пытаются поносить украинский народ, язык, флаг, Государство. В конце концов они потом... извиняются. И все. Больше никакой ответственности.

Поэтому на днях я решил подать петицию на имя президента об инициировании ним принятия Закона о предотвращении и противодействии УКРАИНОФОБИИ (украиноненавистничеству).

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Зміст петиції:

Останнім часом почастішали факти публічного приниження українців та державних символів України, демонстративне зневажання української мови та культури, невизнання територіальної цілісності України.

Відсутність в українському законодавстві чіткого визначення поняття "українофобія" (україноненависництво) не дозволяє належним чином класифікувати злочини, вчинені на його основі. На практиці це призводить до фактичної безкарності правопорушників, – за найганебніші українофобські дії та вислови, в найкращому випадку, отримуємо вибачення у соціальних мережах (без жодних наслідків).

Виходячи з вищенаведеного, вимагаємо:

Виступити із законодавчою ініціативою щодо прийняття закону "Про запобігання та протидію українофобії (україноненависництву)".

У законі чітко визначити поняття українофобії (україноненависництва), як форми дискримінації, яка полягає:

– в рішеннях, діях або бездіяльності, спрямованих на приниження або заперечення України як держави, української нації, культури, мови, історії та традицій;

– у запереченні територіальної цілісності України;

– у підриві авторитету Збройних Сил України;

– у публічних висловлюваннях, пов’язаних із засудженням українців, як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

– в умисному пошкодженні, руйнуванні або оскверненні місць поховань українців, пам’ятників, пам’ятних знаків, пов’язаних з історичними подіями та національними героями України;

– у виготовленні, розповсюдженні будь-яких матеріалів, що містять антиукраїнські висловлювання, публічне використання матеріалів, символів та зображень антиукраїнського змісту.

Встановити види адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про українофобію (україноненависництво).

Реалізація акта після його прийняття призведе до створення законодавчого механізму протидії українофобії (україноненависництву), його проявам, сприятиме формуванню культури толерантності в українському суспільстві.

За петицію ви можете проголосувати за посиланням: Про запобігання та протидію УКРАЇНОФОБІЇ (україноненависництву).

Як підписати петицію?

Для того, щоб підтримати вже створену електронну петицію, користувач повинен перейти на сторінку цієї петиції, ознайомитися з її текстом і натиснути кнопку "Підписатися". Зарахування голосу користувача, який здійснив вхід на веб-сайт (авторизувався на веб-сайті), відбудеться одразу ж. Користувач, який не здійснив вхід на сайт, має спочатку увійти за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Приклад найбільш простого способу підписання петиції – ТУТ.

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