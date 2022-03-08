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Остались только черные пятна на дороге: украинские военные уничтожили технику врага. Видео
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Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор российским оккупантам. На этот раз военные уничтожили целую группировку вражеской техники.
Об этом сообщается на Facebook-странице 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Там отметили, что вследствие удара от врага остались только темные пятна на земле.
"Черные пятна на дороге – уничтоженная техника врага. 72 ОМБр так поступит с каждым, кто вторгается на украинскую землю. Слава Украине", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, вторгшиеся в Украину войска России за 12 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов и 128 самолетов и вертолетов.