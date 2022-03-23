Основатель Фонда Ринат Ахметов: мы помогаем людям выжить

С начала войны Фонд Рината Ахметова закупил и отправил в больницы Украины более полумиллиона единиц медикаментов. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. В частности, недавно Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Доброполья более 9 тысяч единиц высококачественных антибиотиков импортного производства. Перечень медикаментов определяется совместно с Минздравом Украины.

"Мой Фонд помогает людям выжить – продуктами, медикаментами. А бизнес System Capital Management помогает украинской армии защитить суверенитет нашей страны", - сказал Ринат Ахметов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.