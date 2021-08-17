О том, что ОРДЛО — это калька РФ и СССР, я пишу очень часто. Есть причины. Одна из них — катастрофическое количество тех, кто до сих пор живет с мечтой вернуть назад эту тюрьму народов, а вернее, вернуть Украину в эту тюрьму народов. И самая болезненная тема в социуме — это тот факт, что количество "мамкиных расстреливателей", любителей тоталитаризма, лагерей, крепкой руки партии, колбасы по 2-20 и ГОСТа-СССР, ностальгирующих и ненавидящих нашу независимость, очень много.

Сколько из населения Украины считает РФ братским народом? 40%? Да, если проехать в маршрутке или сельском автобусе, то, вот, да, где-то так и будет. Поэтому считаю, что мы должны усилить информационную работу на этом фронте и напоминать, рассказывать, показывать людям всю правду об СССР. Ту правду, которую от них скрывали, ту правду, которую они отчаянно скрывают, как темные пятна своей семейной биографии.

Ведь если рассмотреть всю жизнь в СССР, то всплывут очень и очень некрасивые факты: в СССР советский человек совершал преступления против советского человека.

Доносил и расстреливал, пытал и "вешал дела", судил с позиции двойной морали, врал, подменял понятия, искривлял реальность, переписывая историю в угоду партии, кто? Правильно, советский человек и гражданин.

Шовинизм, расизм, сексизм, антисемитизм, нацизм- вот малая толика камешков вложенных в фундамент морали советских людей. Все эти анекдоты про чукчей, эстонцев, финнов, латышей, хохлов, молдаван, это ли не шовинизм? "Сама виновата"- в адрес жертвы насилия, это ли не сексизм?

Кражи на предприятиях и колхозах, как смысл жизни, давление и насилие (физическое и психологическое) над слабыми и использование служебного положения для реализации своих личных целей, это же даже не замечалось.

Препарировать советского человека и советское общество, это очень важно. И я считаю, что такие передачи стали б отрезвляющими для нашего общества.

Люди должны вспомнить, как они жили. Посмотреть на себя со стороны, посмотреть на поступки тех людей, на ту жизнь глазами современной морали и современного общества, задать себе вопрос "а хотим ли мы так жить, как жили люди в СССР". А еще важнее, посмотреть более внимательно на тех, кто с восторгом рассказывает "що поганого було у радянські часи, я приїхала у село фельдшером, то мені за укола несли курку й ситець, а зараз кажуть — ти за це зарплату отримуєш, ніякої поваги, та страху". Посмотреть внимательно на всех этих "мамкиных расстреливателей", шипящих "сталина на вас нет" и задать себе вопрос: что они построят для нас и наших детей. Ужаснутся, осознав, что мы все еще стоим над пропастью, и в наши спины все еще упирается серп и молот. Ведь именно те, кто хотел вернуть вот "курку за укола" и построили ОРДЛО, и являются основными силами войны и оккупации. Ради своей выгоды они уничтожат все, себя, семьи, страну, нацию. Я видела их в ОРДЛО. Этих завистливых, алчных, мерзких строителей коммунизма, желающих решить свои проблемы за счет других, завидующих соседу, который получал пенсию на 5 грн больше. Этих людей, пишущих доносы на свою родню, требуя их расстрелять, ведь тогда его доля наследства будет больше.

Оглянитесь! Вслушайтесь! Не сидите в теплой ванне, не создавайте себе симулякров! Пропаганда СССР все еще работает, а советские люди все еще строят лагеря.

Любой коррупционер-продолжение советского блата. Любое насилие в семье-продолжение советского воспитания "бьет, значит любит", любое психологическое насилие "ты должна и обязана" — это совок, любое неуважение к личности, любое желание стать выше за счет унижения других — это совок, это смерть для нас всех.

Вы знаете, сколько людей в СССР получило срок за донос? Срок за "того парня", который не должен был сесть, потому что блат. Срок за то, что не выдержал побои и пытки и взял вину на себя? Сколько село за преступления, совершенные серийными маньяками, членами ЦК, партийными? Людей без блата, звания, родни? Сколько перемололо советское государство советских людей?

А сколько в СССР умирало в тюрьмах, на лесоповалах? А сколько насилия было в тюрьмах над женщинами? О, а сколько было насилия над мужчинами… Да-да, скрытый гомосексуализм, в СССР процветал и почему-то "выстреливал" именно в насилии.

А как жили в СССР инвалиды? Как были выброшены из школ и социума без варианта социализации дети с синдромом Дауна, аутисты, люди с ограниченными физическими возможностями. Те, кто в Европе и цивилизованных странах жил обычной счастливой, полной свобод и возможности жизнью, в СССР был заперт в клетке квартир, больниц и презрения социума "не такой".

Жизнь советского человека в СССР не стоила и гроша.

"Бабы еще нарожают" обнулило цену жизни в СССР.

В СССР все жили так хорошо, что критическое большинство советских граждан оправдывали кражи на работе. С работы тянули все, от нитки до… в общем, кто как пристроился.

И вот знаете, они же до сих пор мечтают об этом, тянуть, красть, у соседа, с работы, и делают это. Делают, без зазрения совести под монотонное "мы так привыкли". Слить бензин с косарки, когда косишь обочины своего села, здесь норма.

"Поки дружина була головихою, в нас все було "штилевське", бо для села накупили за сільський рахунок, то я косив, не жалів це ж колхозне, й бензін й запчастини, й ремонта село робило, а зараз шкода свою косарку, дорого косити, бо ж бензіна купуєш"- жалуется мне сосед, который хочет назад в СССР, ведь тогда можно будет расстрелять половину села "таких, як ви Сталін у Сибір гоняв" и забрать наше имущество.

В СССР зародилась эпоха "мамкиных расстреливателей", которые сейчас стали оплотом путинизма современной РФ и отравляют нашу жизнь.

Вообще, тема преступлений в СССР совершенных советским человеком в отношении советского человека, как и тема преступлений совершенных государством в отношении человека — многогранна. Тоталитарный режим плодил чудовищ, аморальных чудовищ, оправдывающих любое свое преступление борьбой за справедливость с врагами народа и советской власти. И чем больше мы будем говорить об этом, чем больше мы будем смотреть в "черное зеркало" РФ и ОРДЛО тем больше у нас шансов выжить.

РФ и ОРДЛО-калька СССР. И их построили именно вот эти советские люди, которые хотели быть равными над равными, чтоб вынести что-то с работы и продать, чтобы "курку за укола", чтобы расстреляли соседа, а его имущество дали разграбить, чтобы был блат, чтобы порешать, чтобы боялись!

Все строители ОРДЛО провозглашали ценности СССР и советского человека: красть, насилие, покорность, решение личных проблем за счет другого, более успешного.

В соцсетях ОРДЛО распространяется вот это письмо (я его приведу ниже). Проверила, все так! Все правда! Я даже лично знаю судью, которая рассматривает это дело, когда-то она работала в Свердловском горсуде, Александрина Ирина Александровна, кстати, сразу перешедшая в суд "лнр", но, уволенная из суда Украины по ее личному желанию лишь в 2019-м году. Так и получала зарплату и стаж в Украине, работая в суде "лнр", ну, то такое! Таких судей и прокуроров на самом деле очень много, где-то 80% из тех, кто остался в "республиках" не имеют ни уголовных дел, ни увольнения за нарушение присяги.

История, рассказанная человеком в этом письме-крике, типична для "республики" и типична для СССР. Поэтому она так важна, чтобы ее прочитали.

Давайте сегодня не будем "а за кого он голосовал", скорее всего, он то и не дошел в 2014-м на "избирательный участок". Давайте просто о ситуации. Вот просто честно и откровенно: типично для СССР, ведь, правда, же? И неужели нам нужна такая власть, система, "народный суд", народная милиция", блат, порешали? Неужели мы хотим вот так, быть никем перед системой и блатом?

Вся жизнь РФ и вся жизнь ОРДЛО сводится к одному правилу- прав тот, у кого больше прав.

Не к закону, ни к Конституции, а вот к блату и автомату.

Знаете, вот о правах и свободах мы говорим вальяжно и не думаем о них лишь потому, что они у нас есть.

Так же, как мы не понимаем тех, у кого нет этих прав и свобод. И если завтра у нас заберут права и свободы, только тогда мы поймем, как они были важны или нет. Вот "народ Донбасса" так и не понял, до сих пор блеют "крепкая рука мочит в сортире, как на России, Путин введи".

Эти социальные истории и мои монологи, они важны, они фронт, маленькие "ежи" на пути информационных танков. Жаль, что их читают не любители РФ, а думающие люди, которые и так все знают и понимают. Жаль, что подобные тексты не транслируют в эфир, разбирая жизнь советского человека, современного советского человека, живущего ностальгией за насилием на молекулы, показывая обществу, куда не следует идти, красные линии, за которыми смерть!

Цитата из соцсетей, орфография автора письма: "Я являюсь инвалидом второй группы после нескольких производственных травм полученных мной в шахте! У меня паркинсонизм и парализована кисть правой руки так же у меня атрофия зрительных нервов обоих глаз, то есть дальше двух метров я ничего не вижу! Так 17.04.2020 на меня напали в моем гараже группа лиц из восьми человек находящиеся в алкогольном и наркотическом опьянении с пистолетом и палкой избили и ограбили меня. В результате ограбления у меня пропали 135000 рублей, были поломаны шесть рёбер с левой стороны, поломаны пальцы на правой руке, развилась посттравматическая пневмония и другие телесные повреждения. Очнулся я в больнице 18.04.2020 куда явились работники полиции и обвинили меня что это якобы я напал на восемь человек и причинил им огнестрельные ранения! На мои возражения что у меня парализована правая рука и я не смог бы ни зарядить пистолет ни воспользоваться им они только посмеялись и заявили что ты все равно будешь сидеть в тюрьме. От следователя Артёмовского РОВД Гергиль Е.А. который возбудил против меня уголовное дело я узнал что среди нападавших были в частности Кашлыков А.Э. и Зацепин Ф.В. Отец Кошлыкова Андрея Эдуардовича Кошлыков Эдуард Сергеевич действующий высокопоставленный работник полиции, а именно заместитель начальника ОМОН " Беркут " , сразу же после совершения его сыном преступления , по моему мнению начал вмешиваться в следственные действия , а фактически руководить ими . Так, например, изначально все нападавшие давали показания что Кошлыков А.Э. принимал непосредственное участие в моем избиении, в последствии нападавшие шесть человек отказались от показаний в отношении Кошлыкова А.Э. и его признали просто свидетелем. Но тем не менее Кошлыков А.Э. подал против меня иск на астрономическую сумму в 760000 рублей. Так на место преступления были подкинуты гильзы, хотя даже нападавшие и сведетили дают показания что никто не стрелял возле моего гаража! От куда тогда взялись гильзы? Так же были подкинуты наркотики в мой гараж! И напротив были проигнорированы улики свидетельствующие о моей не виновности, а именно многочисленные следы крови и следы борьбы внутри гаража. Так же отсутствуют мои отпечатки пальцев на пистолете. Более того следователь Гергиль Е.А. назначил экспертизу на следы пороха на моей одежде, которая дала отрицательный результат. В процессе следствия я ходатайствовал о назначении экспертиз с моим участием, что бы судебно медицинские эксперты оценили возможность с учётом моих заболеваний применения мной оружи , проведения следственного эксперимента на месте преступления с моим участием что обязательно , так же просил вернуть мне изъятый телефон на котором у меня храниться программа реабилитации инвалидности и коды доступа к электронным кошелькам со всеми моими сбережениями , все мои просьбы были проигнорированы . Я обращался с заявлениями и жалобами во все возможные инстанции, в частности отправлял заказные письма Главе ЛНР Пасечнику Л.И., Генеральному прокурору ЛНР Горенко С.С., Министру МВД ЛНР Корнету И.А., Уполномоченной по правам человека Кобцевой О.А. но все мои обращения остались без удовлетворения. Пытался попасть на личный приём но меня не приняли, а услышав мою фамилию бросают трубку и открещиваются как от прокажонного! В ноябре 2020 года следователь Гергиль окончательно сфабриковав против меня уголовное дело передал его в Артёмовский районный суд города Луганска в котором председателем суда работает мать преступника, напавшего на меня Зацепина Ф.В. Зацепина Олеся Генадиевна. Так что на справедливое, объективное решение надеется не приходиться. Более подробная информация размещена на видеохостинге и в социальной сети фейсбук, ссылки на которые прилагаю. Прошу Вас обратить внимание и вмешаться в данную ситуацию. Единственный шанс добиться справедливости — это придать огласке эти преступления совершенные в отношении меня. 15.03.2021 Мельник Михаил Дмитриевич Украина г. Луганск пос. Юбилейный кв. Ворошилова 1/21 инвалид второй группы! +380956310199 +380721197805".

12.08.2021 в 10 часов 30 минут в Артемовском суде состоялся "суд" над этим инвалидом. Да, и в ОРДЛО нет правозащитников, а зачем они там, если все решено! Прав тот, у кого больше прав!

Кстати, я как-то поднимала тему осужденных "республиками" в "республиках". Как быть с ними после деоккупации? Ведь среди тех, кого там реально поломало системой, которые признались в преступлениях под пытками, или осуждены за "шпионаж", "работу на СБУ", сидят и реальные преступники. Реальные убийцы, насильники, педофилы. Как отделить зерна от плевел? Всеобщая амнистия? Глупо и опасно! Пересмотр дел? Более реально, в рамках переходного правосудия.

Но, до этого еще дожить нужно. А пока, мы можем просто делать выводы. ОРДЛО- наше "черное зеркало".

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