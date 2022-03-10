Опубликованы имена оккупантов из авиаполка РФ, который участвует в убийствах мирных жителей

Украинская разведка обнародовала имена военных преступников из российской армии, доставляющих оружие и боеприпасы для убийства мирных украинцев. Речь идет про более чем 400 человек.

Список членов авиаполка был опубликован пресс-службой Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг, 10 марта. Все имена можно просмотреть по ссылке.

Преступники, причастные к убийству мирного населения Украины, в частности, женщин, детей и пожилых людей, являются военнослужащими 196 военно-транспортного авиационного полка (военная часть 41486, г. Мигалово).

Всех их в будущем будет ждать международное правосудие в Гааге. Отметим, что первое заседание Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России, совершенных против Украины, прошло 7 марта. Речь идет о действиях страны-агрессора, начиная с 2014 года. Решение суд ООН пообещал принять "как можно быстрее".

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Служба безопасности Украины запустила в Telegram бот, предназначенный для сбора информации о военных преступлениях России в нашей стране. Государство-агрессор должно ответить и обязательно ответит за нападение на Украину, ведь каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу.

В украинской спецслужбе отметили, что их задание – не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии, чтобы никто не ушел от ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка узнала имена военных преступников из России. Среди участников карательных операций против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины – сотрудники ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области.

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