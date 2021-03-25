ОПРОВЕРЖЕНИЕ

во исполнение решения Кировского районного суда г. Днепропетровска от 27.11.2020 года по делу №203/1403/20 публикуем резолютивную часть указанного решения без сокращений, редактирования и комментирования

Иск Красикова Ивана Сергеевича – удовлетворить частично.

Признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Красикова Ивана Сергеевича, уважение его чести и достоинства и неприкосновенность деловой репутации, информацию, распространенную 14 февраля 2020 года в сети Интернет с размещением на информационном ресурсе:

– интернет-издание "Днепр. Главное" с надлежащим Смирнову Ивану Николаевичу доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: https://glavnoe.dp.ua/articles/v-dnepre-pianyi-aktivist-krasikov/?.htm под заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", а именно о том, что: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие";

– интернет-издание "Obozrevatel" с надлежащим Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http://www.obozrevatel.com/dnipro/accident/ivan-krasikov-ustroil -v-dnepre-dtp-so-skoroj-novosti-dnepra.htm, а именно, под названием "Сел пьяным за руль: виновник страшного ДТП со "скорой" в Днепре оказался известный активист" о том, что: "В Днепре активист Иван Красиков, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался на авто в машину скорой помощи. Об этом сообщает местное издание "Днепр. Главное". ДТП произошло еще 31 января, однако о личности виновника стало известно только 14 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). За руль автомобиля Chevrolet мужчина якобы сел пьяным. От столкновения "скорая" перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. В результате аварии пострадал Красиков. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в "скорой", отделались лишь легким испугом. Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого. "Скорая" возвращалась после эвакуации раненых бойцов с Донбасса."

– интернет-издание "Днепр оперативный" с надлежащим Литвинову Игорю Владимировичу доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http://dnepr.express/post/v-dnepre-pyanyi-aktivist-ivan-krasikov-vrezalsya-v-mashinu-skoroi/?.htm, а именно, под заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", о том, что: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие. Источник: Днепр. Главное";

– интернет-издание "Днепровская панорама" с принадлежащим Литвинову Игорю Владимировичу доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http://dnpr.com.ua/sobytija/nichego-sebe-pod-dneprom-udachno-otkryli-sezon-rybalki/?.htm, а именно, под заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", что: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. Об этом сообщает Днепр. Главное. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По информации источника, в результате ДТП есть пострадавшие";

– интернет-издание "UAZM1.NET" с принадлежащим Косатому Степану Владимировичу доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http: uazmi.net/news/post/gQsC9B3DwDrCFOUfYfJt3g, а именно, под названием "Сел пьяным за руль: "Виновником страшного ДТП со "скорой" в Днепре оказался известный активист" про те, що "В Днепре активист Иван Красиков, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался на авто в машину скорой помощи. Об этом сообщает местное издание "Днепр. Главное". ДТП произошло еще 31 января, однако о личности виновника стало известно только 14 февраля (чтобы посмотреть новость доскролльте до конца). За руль автомобиля Chevrolet мужчина якобы сел пьяным. От столкновения "скорая" перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. В результате аварии пострадал Красиков. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в скорой, отделались лишь легким испугом. Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого. Скорая возвращалась после эвакуации раненых бойцов с Донбасса".

– интернет-издание "Днепр Час" с принадлежащим Кобилеву Павлу Вячеславовичу доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http://dpchas.com.ua/obschestvo/v-dnepre-pyanyy- aktivist-ivan-krasikov - vrezalsya-v-mashinu-skoroy, а именно, под заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", что: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие";

– интернет-издание Главная газета Днепра "Наше місто" с принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью "Газета "Наше місто" доменным именем веб-страницы с режимом доступа по адресу URL: http://nashemisto.dp.ua/2020/02/14/v-dnepre-pjanyj-aktivist-ivan-krasikov-vletel-v-karetu-skoroj, а именно, под заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков влетел в карету скорой", что: Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи, передает корреспондент "НМ", ссылаясь на Днепр Главное. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По информации источника, в результате ДТП есть пострадавшие".

Смирнову Ивану Николаевичу опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационном ресурсе интернет-издания "Днепр. Главное" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационном ресурсе интернет-издания "Obozrevatel" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Литвинову Игорю Владимировичу опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационных ресурсах интернет-изданий "Днепр оперативный" и "Днепровская панорама" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Косатому Степану Владимировичу опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационном ресурсе интернет-издание "UAZMI.NET" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Кобилеву Павлу Вячеславовичу опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационном ресурсе интернет-издание "Днепр Час" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Обществу с ограниченной ответственностью "Газета "Наше місто" опровергнуть распространенную о Красикове Иване Сергеевиче недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, путем сообщения на информационном ресурсе интернет-издание Главная Газета Днепра "Наш город" об этом принятом решении с публикацией его резолютивной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу без сокращений, редактирования и комментирования.

Считать установление факта нарушения личных неимущественных прав Красикова Ивана Сергеевича от клеветы, самим по себе, достаточной справедливой компенсацией причиненного морального вреда.

В другой части требований – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Золотая Середина", Смирнова Ивана Николаевича, Литвинова Игоря Владимировича, Косатого Степана Владимировича, Кобилева Павла Вячеславовича, Общества с ограниченной ответственностью "Газета "Наше місто" в пользу Красикова Ивана Николаевича возмещения судебных расходов, состоящих из судебного сбора в сумме 840,00 грн., расходов на профессиональную юридическую помощь 4500,00 грн. и расходов на отправку корреспонденции 350,00 грн., в равных частях, то есть с каждого отдельно по 948,33 грн. (девятьсот сорок восемь гривен 33 коп.).