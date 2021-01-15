Опросили стоматологов: как влияют на зубы сигареты, вейпы и IQOS

Негативные последствия от курения рано или поздно начинает замечать каждый курильщик. Неприятный запах изо рта, налет, потемнение зубной эмали – все курильщики с этим сталкивались. В последнее время люди заговорили об альтернативных устройствах, вроде того же IQOS. Многие верят, что они способны существенно снизить вред для здоровья, и в том числе для зубов. Чтобы подтвердить или опровергнуть такую точку зрения, мы опросили 30 стоматологов из разных городов Украины. Расспрашивали о влиянии сигарет и альтернативных устройств (систем нагревания табака) на ротовую полость и зубы.

Как отличить курильщика от того, кто не курит

Все до единого стоматологи-участники опроса подтвердили, что легко идентифицируют курильщиков после беглого осмотра. При этом более тщательная проверка ротовой полости может даже ответить на вопрос, как долго пациент курит.

"Мне не нужно спрашивать пациента, курит ли он. Это и так всегда видно по состоянию зубов и ротовой полости"

1. Налет курильщика и темная эмаль. В первую очередь заметен характерный темный налет на эмали – так называемый налет курильщика. Это пигментированный плотный и вязкий налет, образующийся на зубах под воздействием составляющих сигаретного дыма: смол, дегтя, аммиака. Чем дольше и чаще человек курит, тем темнее зубная эмаль. Цвет налета постепенно меняется от желтоватого к коричневому, а иногда и к почти черному. Сначала налет оседает на шейке зуба и местах, слабо задействованных в жевании (то есть, налет не снимается естественным путем и требует чистки), затем постепенно покрывает всю поверхность зуба. Практически у всех курильщиков за первый год курения меняется состояние зубной эмали, желтеет цвет эмали и впоследствии зубы непросто отбелить даже профессиональными средствами.

2. Неприятный запах изо рта и повреждения слизистой оболочки. Из-за высокой температуры сигаретного дыма на зубной эмали курильщика возникают микротрещины. Выкуривая сигарету, человек делает от 10 до 20 затяжек. Каждая затяжка – это повреждение эмали и микроожог слизистой оболочки. Помимо прочего, при постоянном воздействии высоких температур слизистая оболочка, которая должна регулярно отшелушиваться, грубеет, и отшелушивание клеток слизистой не происходит. Это приводит к ощущению сухости во рту, нарушениям восприятия вкуса и появлению неприятного запаха изо рта.

Причина неприятного запаха – это недостаточное слюноотделение в силу пересушенности слизистой оболочки. В слюне содержится лизоцим – вещество с сильным антибактериальным и заживляющим эффектом. Сокращение количества лизоцима способствует размножению бактерий во рту (а они и есть главный источник неприятного запаха изо рта). Вдобавок, пересушенная слизистая оболочка не может очищаться естественным путем и сильнее вбирает запах сигаретного дыма.

3. Пародонтит, гингивит, лейкоплакия и меланоз. При большом стаже курения страдают не только зубы, но и десна. Видимые изменения могут проявляться возникновением таких симптомов, как меланоз курильщика (пигментация нёба и слизистой щек), лейкоплакия курильщика (ороговение эпителия слизистой оболочки), гингивит (воспаление десен) и пародонтит (воспаление десен и кости, окружающей зуб). Группа наиболее серьезного риска – пациенты, выкуривающие более пачки сигарет в день, и со стажем более 8 лет.

Так что, в большинстве случаев врач с первого взгляда может определить, курит человек или нет.

Что делать, чтобы снизить негативное влияние сигарет на зубы?

Первое, что стоматологи всегда рекомендуют курящему пациенту – бросить курить. Если пациент решительно отказывается и не желает даже рассматривать такой вариант, стоит хотя бы сократить количество выкуренных сигарет. Другое решение – перейти на менее вредную электронную альтернативу. Самые близкие среди них к сигаретам, но значительно менее вредные, – это системы нагревания табака. Как вариант можно заменить сигареты на вейпы, электронные сигареты или под-системы.

Система нагревания табака, пользующаяся у курильщиков наибольшей популярностью, – IQOS [Айкос]. Принцип работы устройства такой: система не поджигает табак (поэтому смол и других вредных продуктов горения нет), а нагревает его до температуры 350 градусов. При этом из табака испаряется аэрозоль. Проходя сквозь биополимерный фильтр стика, аэрозоль охлаждается до комфортной для вдоха температуры и не повреждает слизистую оболочку полости рта. Детальную информацию о технологии лучше почитать на официальном сайте: iqos.ua.

Главное, что смолы и другие продукты горения не выделяются и не оседают на шейке и уязвимых поверхностях зуба и не образуют коричневый налет. Именно продукты горения, а не никотин, несут наибольшую угрозу здоровью. Например, при выкуривании сигареты в ротовую полость, в легкие и на кожу попадают смолы, угарный газ, различные аммиачные соединения, фенолы, синильная кислота, формальдегид.

Кстати, "легкие" сигареты – это миф. В том плане, что вредят зубам они и эстетически портят эмаль ничуть не меньше крепких сигарет.

28 из 30 стоматологов утверждают, что курение влияет на результат и продолжительность лечения.

И хотя курение вынуждает обращаться в стоматологию чаще, делает терапию более сложной и дорогостоящей, тем не менее, по опыту дантистов, лишь очень низкий процент курильщиков готов реально отказаться от курения по рекомендации врача. Так что появление и распространение электронных альтернатив курению многие врачи считают положительным явлением и шагом вперед для своих курящих и упорствующих в курении пациентов.

Что происходит с зубами, когда пациент отказывается от сигарет и переходит на IQOS или вейпы

Вместе с отказом от сигарет и переходом на системы нагревания табака риск перечисленных заболеваний, сопряженных с курением, значительно снижается.

В ходе опроса большинство стоматологов отметили, что уже после первых трех недель без сигарет или с IQOS вместо сигарет слизистая оболочка начинает восстанавливаться. А через полгода у пациентов наблюдаются следующие существенные улучшения:

● Уменьшение пигментного налета, зубы медленнее темнеют, налет легко удаляется;

● Уменьшение сухости во рту;

● Восстанавливается слизистая оболочка, уменьшаются воспалительные процессы, ускоряется заживление ран;

● Уменьшение кровоточивость десен;

● Уменьшение участков твердых отложений.

"У курящих пациентов, которые перешли на IQOS, слизистая менее сухая, менее выражен гингивит, пародонтит, ускоряется заживление"

Заживление слизистой оболочки при переходе на электронные альтернативы зачастую происходит даже быстрее, чем при полном отказе от курения. В аэрозоле IQOS или паре электронных сигарет содержится глицерин, известный своими увлажняющими и смягчающими свойствами.

В остальном, результаты при переходе на альтернативные гаджеты идентичны полному отказу от сигарет.

Ученые и врачи поддерживают переход с сигарет на Айкос или е-сигареты

Не только стоматологи пришли к заключению, что IQOS менее вреден для здоровья, нежели обычные сигареты. Например, в июле 2020 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило IQOS статус продукта с модифицированным риском и заявило, что он действительно является менее вредной альтернативой сигаретам.

Исследовательская группа из Нидерландов доказала, что переход с сигарет на IQOS снижает риск рака в 10-25 раз. Другие исследования о влиянии IQOS и электронных сигарет на здоровье также признают снижение вредного влияния (по сравнению с сигаретами) на зубы, сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, чувствительность вкусовых рецепторов и обоняние.

Все же хотим напомнить: наилучшим решением для человека, по мнению медиков, является полный отказ от курения. Но тем, кто не хочет расставаться со своей привычкой прямо сейчас, лучше выбрать менее вредную альтернативу курению, которая, со временем сможет полностью его заменить