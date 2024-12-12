'Определяться нужно уже сейчас': Офицер 'Фаворит' объяснил, как попасть в подраздел ГУР 'Артан'

Спецподразделение "Артан" – подразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжает набор в ряды защитников Украины для противостояния российской агрессии. Добровольцам обещают достойные условия, качественную подготовку и все необходимое снаряжение.

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Об этом офицер на позывном "Фаворите" рассказал в эфире "Украинского радио".

"Определяться нужно уже сейчас. И искать нужно подразделения, где вы можете быть полезными. Мы стараемся давать выбор, ориентируясь на навыки человека", – сказал спецназовец.

По его словам, есть три этапа первичного отбора в подразделение:

сначала потенциальный рекрут заполняет анкету на сайте "Артан";

далее проходит собеседование, которое должно определить уровень психологической готовности;

а в финальном этапе – проходит курс отбора по физическим параметрам.

Новобранцы подозрительно проходят курс подготовки по стандартам военной разведки и имеют возможность выбирать специальность. Доступны разные направления – от оператора БПЛА до проведения разведки или обеспечения логистики.

Помочь с тем, чтобы найти правильную для себя позицию помогают инструкторы, которые подскажут наиболее приемлемый вариант, исходя из результатов рекрута после БЗВП, проводимого на базе подразделения.

Анкету для новобранцев можно заполнить по ссылке.