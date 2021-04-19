'Оперуполномоченный 'МГБ ДНР' пытал граждан за проукраинские взгляды – МВД

"Оперуполномоченный Министерства государственной безопасности" так называемой "ДНР" подозревается в пытках украинских граждан.

Как сообщила в понедельник, 19 апреля, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Telegram-канале, за соответствующие преступления мужчине заочно объявлено о подозрении.

"Задачей боевика с позывным "Бек" было выявлять среди населения проукраински настроенных граждан из числа местных жителей, с целью их незаконного задержания с применением физического и психологического насилия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в целом по состоянию на 19 апреля украинская полиция разоблачила и заочно привлекает к ответственности 11 боевиков, причастных к преступлениям в "изоляции".

Как известно, в воскресенье, 18 апреля, пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что кураторы ОРДЛО развернули кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины, обвиняя их в якобы обстреле населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрей Рымарук сообщил, что российско-оккупационные войска на Донбассе столкнулись с проблемой материального обеспечения и неукомплектованности "армейских корпусов".

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила подозрение "замминистра информации ДНР". Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.