Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост-исследование про маленькие советские "бесплатные" квартиры, которые начали массово появляться в 1960-е годы и во многих пост-советских странах продолжают строиться и сегодня — часто многие современные панельные и даже кирпичные дома построены по советским проектам. Сегодня поговорим о том, как они влияли на своих жильцов.

Думаю, когда-нибудь в будущем появится большое антропологическое исследование на эту тему — нечто вроде великолепной работы "Очерки коммунального быта", которую написал про коммунальные квартиры петербургский антрополог Илья Утехин. Вот точно такое же исследование когда-нибудь появится и про советские "хрущёвки" и "брежневки" — ну а сегодня мы попробуем обозначить его основные тезисы.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про опасность маленьких советских квартир и их влияние на менталитет живущих в них людей.

1. Как появились маленькие советские квартирки.

В сталинские годы в СССР существовала концепция так называемого "покомнатного" заселения — это когда одну отдельную семью заселяли не в квартиру, а в комнату на общей кухне — по такому принципу заселялись не только старые "царские" квартиры, но и многие вновь возводимые "сталинки". Чтобы получить отдельную квартиру — нужно было быть, например, частью советской номенклатуры, а обычные граждане ютились целыми семьями по 2-5 человек в одной комнатушке на общей кухне.

В хрущёвские времена был выдвинут лозунг "отдельной семье — отдельную квартиру", но денег на нормальные квартиры у советского государства не было — и поэтому массово начали строиться "хрущёвки" микроскопической площади — вся квартира с парой комнат, кухней, санузлом и прихожей по площади равнялась одной комнате (гостиной либо столовой) в дореволюционном доме. В общем, как говорится, "больших семь шапок из овцы не выкроишь никак".

В брежневские годы ситуация осталась практически неизменной — квартирки стали больше лишь незначительно (к "двушкам" добавилось 5-7 метров общей площади), зато этажность домов возросла — так как так строить было дешевле. Ну а ниже поговорим о том, на что была похожа жизнь в таких квартирках.

2. Отсутствие разделения пространства.

Главная отличительная черта микроскопических советских квартирок — это полное отсутствие какого быто ни было разделения пространства. Во-первых, в "двухкомнатную" квартиру (которая во всём развитом мире называется "one bedroom" и считается однокомнатной) заселяли сразу целую семью из 4-6 человек. По идее, квартира с одной спальней рассчитана на одного, максимум двух человек, втроём в ней уже очень тесно — и можете себе представить, какового в ней было жить впятером или вшестером.

Никаких отдельных "гостиных" и "спален" при таком варианте заселения не было. Обе маленькие комнатки просто заставлялись кроватями по всем углам, и максимум что в них ещё могло быть — это пара отдельно стоящих платяных шкафов и какая-нибудь небольшая полочка для книг, висящая над кроватью. Иногда мог появится какой-нибудь отдельный комод для белья — но это уже считалось скорее роскошью.

Разумеется, не было и никакого зонирования пространства — максимум, в кухне мог выделяться какой-нибудь "уголок для готовки", а в большой комнате — центром пространства был какой-нибудь сервант с фотографиями, а так люди просто жили фактически как в пещере. Слова "гостиная", "столовая", "передняя", "детская", бывшие в ходу до революции — навсегда ушли из лексикона советских граждан, эти пространства просто перестали существовать.

3. Полное отсутствие приватности.

Как вы сами понимаете, жизнь в такой тесноте не позволяла говорить хотя бы о каком-то личном пространстве — его попросту не было. Если в семье был ребёнок-школьник, то он обладал наибольшими правами — ему мог принадлежать например письменный стол. А вот отец-инженер, в том случае если например брал "халтуру" на дом — был вынужден заниматься своими чертежами на кухне, часто по ночам. У остальных членов семьи из "личного пространства" были только кровати и какое-нибудь потрёпанное кресло-качалка у деда.

Разумеется, не было в такой квартире и никакой приватности — вся жизнь проходила на виду у других, из-за шума часто сложно даже было например поспать днём — особенно если комнаты в квартире были проходными. Личных шкафов и прочего такого очень часто тоже не было — шкаф делился с другими членами семьи, и в лучшем случае человеку в шкафу или комоде принадлежали одна-две полки. А могла принадлежать и только половина.

Кроме того, "отсутствие приватности" касалось и более высокого уровня — стены в панельных домах хрущёвско-брежневских времён были тонкими, через них были слышны не только крики, но и обычные семейные разговоры — так что все соседи были в курсе подробностей вашей семейной жизни, впрочем и вы сами точно также были осведомлены об их жизни. В каком-то смысле советские коммуналки никуда не ушли — они просто несколько по-другому разместились в пространстве, и теперь "соседские комнаты" располагались не только слева и справа от вас, но и сверху и снизу)

4. Отсутствие возможностей для саморазвития.

Обратите внимание на заметки в советских газетах — они очень сильно отличаются от современных статей, и речь даже не в отсутствии/наличии пропаганды, а в самой подаче информации. Советские заметки очень короткие и написаны самым простым языком — именно такой стиль подачи информации мог хоть как-то усвоится в режими жизни в постоянном шуме среди других людей.

Попробуйте сами почитать более-менее сложную книгу или аналитическую статью, живя в сорокаметровой двухкомнатной квартире с 3-5 сожителями — вас постоянно будут отвлекать, будет мешать шум телевизора и прочее подобное. Из-за отсутствия отельных комнат и рабочих кабинетов инженерам-надомникам приходилось работать по ночам, а студенты часто засиживались в библиотеках — попросту потому, что дома от умственной работы и развития отвлекало большое количество народу на малом пространстве.

В общем, ни о каком саморазвитии в микроскопических советских квартирах нельзя и говорить — из-за отсутствия приватного пространства это было попросту невозможным.

5. Привычка жить в нищете и довольствоваться малым.

Есть ещё одна очень важная черта, которая характерна для обитетелей (бывших или нынешних) перенаселённых микроскопических советских квартир — это привычка жить в нищете и довольствоваться малым. Вспомните сами — в СССР считалось нормой "донашивание" вещей младшим братом за старшим — причём вещи давно могли потерять товарный вид и выйти из моды. Считалось нормой питаться самыми простыми продуктами вроде сваренных на три дня ("на всех") супов и хлеба с маслом — за отсутствием возможности сравнивать это считалось нормальным.

Более того — эта нищета была ровным слоем размазана по всему обществу, отчего была практически незаметной и неощутимой. Люди оглядывались кругом и видели вокруг точно таких же нищих инженеров да рабочих, что живут по 4-6 человек в "двухкомнатных" панельках, донашивают старые залатанные сапоги и отдалживают деньги "до получки" — и считали это полной нормой. Если бы рядом были богатые — то был бы стимул что-то менять и стараться тоже как-то улучшить свою жизнь — а в сереньком "одинаковом" советском болоте не было никакого движения.

Такие дела.

Вот такие черты жизни в маленьких советских квартирах и опасность их влияния на человека мне удалось найти. Может быть, дополните мой пост чем-то? Или поделитесь воспоминаниями из жизни в такой перенаселённой квартире?

Напишите в комментариях, интересно)