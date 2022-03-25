ООН: жертвами российских оккупантов в Украине стали 1035 мирных жителей

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С начала вторжения России в Украину погибли 1035 мирных украинцев. Еще 1650 получили ранения.

Такие данные обнародовало Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Они охватывают период с 24 февраля по 24 марта.

Из общего количества убитых – 214 мужчин, 160 женщин, 14 девочек, 28 мальчиков. Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Среди раненых – 181 мужчина, 140 женщин, 28 девочек, 23 мальчика. Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.

В ООН подчеркивают, что большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля российские оккупанты убили в Украине уже 128 детей.

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