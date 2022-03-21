ООН: за время войны РФ против Украины погибли по меньшей мере 902 мирных жителя

В ООН подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты убили в нашей стране уже 902 человек. Еще 1459 украинцев были ранены.

Об этом сказано в последней сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Среди жертв агрессора 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также еще 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, и еще 60 детей и 1088 взрослых, данные о которых уточняются.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что на самом деле количество жертв и пострадавших куда больше, однако многие данные нуждаются в уточнении и подтверждении, поэтому их пока не внесли в статистику.

Напомним, что, по данным Офиса генпрокурора Украины, с 24 февраля оккупанты убили уже 112 детей. Еще более 140 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН подсчитали количество украинцев, массово выехавших в страны Европы после 24 февраля в результате широкомасштабного российского вторжения. Сейчас нашу страну покинуло более 4 миллионов жителей, еще по меньшей мере 12 миллионам оставшихся украинцев понадобится помощь.

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