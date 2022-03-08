ООН поможет Львовской ОВГА с организацией приюта для переселенцев

Управление Верховного комиссара ООН в рамках сотрудничества со Львовской областной военной администрацией будет помогать в решении вопросов, связанных с размещением вынужденных переселенцев. По словам главы Львовской ОВГА Максима Козицкого, существует предварительная договоренность с представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг о размещении временно перемещенных лиц на базе помещений области.

Он уточнил в Telegram, что эти объекты нуждаются в дополнительном устройстве для комфорта людей. "Также имеем идею размещения временных палаток вблизи международных пунктов пропуска, где сложная ситуация с наплывом людей", – сообщил глава Львовской ОВГА.

Кроме того, рассматривается вопрос о размещении временных палаток в крупнейших четырех городах области и создании центров для переселенцев. Их планируют создать по примеру центра, который сейчас работает во Львове.

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Также в рамках одной из инициатив обсуждается построение модульных сооружений для длительного размещения переселенцев.

"Ее будет курировать Министерство по делам ветеранов Украины, а детали будут обнародованы позже", – отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВГА обнародовал статистику по количеству переселенцев, которые вынуждены были прибыть в область. По его словам, с начала российского наступления во Львовщину прибыли около 110 тысяч человек.