ОО "Мрія дітей України" и Ивано-Франковск помогут семьям погибших воинов
Глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и председатель Общественной организации "Мрія дітей України" Дана Яровая подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о перспективах совместной работы в помощь семьям погибших, без вести пропавших и военнопленных украинских защитников.
"Общество Франковска осознает обязательство поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь ради нашей страны. Волонтерство для нас является живым воплощением общественной совести. Дети Героев, которые теперь нуждаются в нашем внимании и поддержке, становятся ответственностью всей нашей громадды. Мы должны обеспечить им надлежащие условия" для развития, образования, медицинского обслуживания и всесторонней поддержки. Это наша моральная обязанность, которую мы несем перед Героями и их семьями", – отметил Руслан Марцинкив.
По его словам, громады города готова к консолидации усилий и совместному планированию программ обеспечения и поддержки детей, лишенных родительской опеки в результате российской агрессии.
"Большая благодарность городским властям Франковска за преданность и желание работать над таким важным вопросом, как помощь семьям павших героев. Мы ценим ваше понимание ситуации и инициативу сотрудничать с нашей организацией. Вместе мы можем стать обществом, которое понимает травмы детей и помогает пережить им боль утраты самых родных", – говорит председатель Общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая.