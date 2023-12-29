ОО 'Мечта детей Украины' осуществила рождественские мечты 24 детей погибших, пленных и пропавших без вести Героев. Видео

К рождественско-новогодним праздникам 24 ребенка – подопечные ОО "Мечта детей Украины" осуществили свои мечты благодаря проекту "Воплощение мечты". В течение декабря в Киеве в ТРЦ DREAM проходила выставка фотографий детских мечт, а в канун рождественско-новогодних праздников малышам вручили подарки, о которых они мечтали.

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Дети просили ноутбук, гитару, велосипед, удочку, санки, игровую консоль, планшеты и даже щенка. Все трогательные мечты исполнили благодаря благодетелям, донатившим на проект, и партнерам.

Несколько детских мечт исполнил, в частности, бизнесмен Гарик Корогодский, который подарил игровую приставку SonyPlaiStation 5 и санки. Киевлянин Игорь Сироштан исполнил сразу 8 мечт: на свой день рождения вместо подарков себе среди друзей и коллег он объявил сбор для подопечных ОО "Мечта детей Украины" – детей погибших, пленных и пропавших без вести военных.

Вручение подарков стало для детей настоящим предновогодним праздником. "Сын мечтал о SonyPlaiStation 5, он очень доволен и счастлив. Я тоже счастлива и благодарна за то, что ребенку подарили такой праздник", – говорит Любовь Степанова, жена военнослужащего.

Этот проект продемонстрировал большое единство в реалиях полномасштабной войны. Мы понимаем, что очень многие дети потеряли родителей. И заботиться о них – наша общая обязанность", – говорит глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Общественная организация "Мечта детей Украины" заботится о семьях погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, ОО "Мечта детей Украины", которая занимается детьми погибших, пленных и пропавших без вести военных, за 10 месяцев работы уже собрала более 40 млн грн для помощи детям.

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