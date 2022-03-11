Он большой патриот, это могло стоить ему жизни, – мама Героя, пославшего российский военный корабль

Мама украинского пограничника, защищавшего остров Змеиный и сказавшего ту самую легендарную фразу в ответ на предложение "русского корабля" сложить оружие, рассказала о сыне. Она убеждена, что сын достойно пройдет испытание пленом, выпавшее на его долю - и что она еще непременно увидит и обнимет его.

Рассказ матери Романа Грибова Татьяны Рудольфовны опубликовало местное издание zoloto.city.

"Он – мужественный, сильный и добрый человек, большой патриот. Выкрикнуть такие слова в такую напряженную минуту могло стоить сыну жизни. Но он не испугался", - рассказала мама Романа, вспоминая о прогремевшем на весь мир ответе ее сына на ультиматум российских оккупантов.

Она вспоминает ужасные дни, пока вся страна и она сама думали, что все 13 защитников Змеиного героически погибли.

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"Некоторое время мы были в неизвестности. Когда пришла достоверная информация, немного успокоилась, потому что знаю, что мой мужественный сын жив", - говорит Татьяна Рудольфовна.

Голос Романа его мама в последний раз слышала 24 февраля. Фоном для разговора тогда уже были звуки обстрелов. Хотя, вспоминает Татьяна Рудольфовна, для Романа и его побратимов война началась раньше, чем для всей Украины.

"Команда пехотинцев вместе с пограничниками отбивала атаки на остров до масштабной войны 2 месяца. Я с ним воевала по телефону. Последняя связь была с сыном 24 февраля. Когда звонил по телефону, то были обстрелы, тогда услышала от него: "Мама, держись, потому что у нас очень горячо", - вспоминает мама Романа.

Она также рассказала, что в родном городе Золотоноша Черкасской области кроме друзей и родных Рому ждет его любимая девушка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что о том, что защитники Змеиного не погибли, а находятся в плену, точно стало известно 28 февраля. Тогда же в ВМС рассказали о преступлении, совершенном российскими оккупантами на украинском острове.

Сказанную Романом Грибовым фразу "Русский военный корабль – иди н**уй" увековечили в песне. Клип стал вирусным.

Эта фраза также будет на почтовых марках: Укрпочта опубликовала эскизы будущих почтовых марок на эту тему .

Фразу Романа повторяет весь мир, звезды и дипломаты, бизнесмены и политики, простые граждане разных стран. Она красуется на бордах в украинских городах и звучит на митингах в оккупированных украинских населенных пунктах.

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