Олимпийский чемпион Жан Беленюк снялся в новом кампейне Andreas Moskin

Украинский борец Жан Беленюк, олимпийский чемпион и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту снялся в новом кампейне украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.

В кадре Жан Беленюк позирует в изысканном черном классическом костюме двойке от бренда из новой коллекции осень-зима 2021-2022 и рассказывает о поражениях, цене успеха, а также талантливых украинцах.

Жан Беленюк – многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, четвертый борец с золотом Олимпийских игр в истории Украины. Кроме того, с 2019 года Жан исполняет обязанности первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде IX созыва.

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Andreas Moskin – динамичный бренд с креативными мужскими кэжуал и деловыми коллекциями. Следуя легендарным итальянским портняжным традициям, костюмы Andreas Moskin изготовлены из лучших итальянских лекал с максимальным вниманием к каждой детали и шву. Еще одним определяющим видением AM есть лимитированная серия всей линии костюмов, ведь каждая модель отшивается исключительно в 6 размерах.

Напомним, ранее для украинского бренда Andreas Moskin снимался Alessandro Safina и Сергей Мельник. Кроме того, в костюмах украинского бренда часто появляются такие знаменитости, как Григорий Решетник, Тимур Мирошниченко, Влад Яма, Дмитрий Ступка, Тарас Тополя, Виталий Козловский, Женя Кот и другие.