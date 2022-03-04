Оккупанты завезли в Херсон "массовку" для показательного митинга за образование "ХНР": в сети указали на опасность

Оккупанты завезли в Херсон "массовку" для показательного митинга за образование "Херсонской народной республики". Такая же постановка пройдет в селе Каланчак.

Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его данным, в Херсон заехало не менее 40 автобусов и несколько десятков легковых автомобилей с так называемыми "херсонцами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В пятницу, 4 марта, эти люди на городской площади Свободы будут размахивать российскими флагами и кричать, что "Херсон – это ХНР".

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"Фактически, таким образом Путин намеревается "легализовать" оккупацию Украины. Во временно оккупированных городах будут создаваться так называемые республики, которые после своего "образования" будут желать соединения с Россией, через, опять-таки, давно уже известную схему "референдумов", – считает Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты окружили Херсон. Сейчас в городе перебои со светом и водой. Местные жители рассказывают, что не хватает хлеба и других продуктов питания. Получить лекарства и медицинскую помощь тоже крайне непросто.

Также в Херсоне нет возможности хоронить людей. Мэр города уже просил создать "зеленый коридор", чтобы вывезти раненых и погибших.

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