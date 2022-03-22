Оккупанты захватили в Украине пять СИЗО и колоний с 48 тыс. осужденных и арестованных – Минюст

С момента вторжения войск РФ в Украину от обстрелов путинской армии пострадали пять учреждений исполнения наказаний. А при временной оккупации некоторых населенных пунктов часть СИЗО и колонии россияне захватили.

Там в общей сложности находились почти 48 тысяч осужденных и арестованных человек. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на официальной Facebook-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что из-за попадания из оружия вражеских войск нанесены повреждения Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам, а также трем исправительным учреждениям в городах Мариуполь, Бердянск и на Харьковщине.

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Известно, что во время обстрелов персонал и осужденные находились в бомбоубежищах. По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, один человек получил легкие ранения.

"Сегодня утрачена связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями", – добавляют в Минюсте.

По информации ведомства, в этих учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения содержат около 48 тысяч человек.

В министерстве добавили: хотя тюремная система не участвует в боевых действиях, а сосредотачивается исключительно на вопросах поддержания порядка и безопасности заключенных, война ее тоже не обошла. Всего в зоне ведения боевых действий находятся 33 таких учреждения, большинство из них работают, "ежедневно сталкивающиеся с вызовами военного времени".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском СИЗО №27 заключенные записали видеообращение к властям Украины, призвав разрешить им помочь в войне против российских захватчиков. Мужчины попросились на фронт или, по крайней мере, сдать кровь.

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