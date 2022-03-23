Оккупанты заблокировали грузовики с гумпомощью и не пропускали автобусы: Верещук рассказала о провокациях с эвакуацией

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В среду, 23 марта, из девяти согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Всего за день удалось эвакуировать 4554 человека.

Об этом на брифинге рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подробно описала, как проходила эвакуация в разных областях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье за день на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев.

Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, которые накануне доехали в Бердянск, были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город.

Видео дня

Также целый день на блокпосте в Васильевке оккупанты удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Колонна останется на ночь в городе Токмак и утром 24 марта продолжит движение в Бердянск.

"Завтра должны быть уволены наши спасатели из ГСЧС и водители автобусов, которых вчера безосновательно задержали в Мангуше", – отметила Верещук.

Запорожская область

Оккупанты целый день удерживали на блок поста в Васильевке колонну автобусов для эвакуации из города Пологи в Запорожье. К вечеру их пропустили и автобусы продолжат движение по маршруту утром 24 марта из города Токмак.

Из города Гуляйполе удалось эвакуировать 51 человека, а также ввезти в город гуманитарную помощь.

Киевская область

Из поселков Большая Дымерка и Богдановка в Бровары удалось эвакуировать 769 человек.

Из села Светильня в город Бровары эвакуировали 150 человек

Вместе с тем из Бородянки в Белую Церковь из-за обстрелов снова не удалось вывезти людей – кафиры все время нарушали режим тишины.

Луганская область

Из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Кременной и поселка Нижнее эвакуировано в город Бахмут 672 человека

Также гуманитарными коридорами в эти города было доставлено 60 тонн гумпомощи – консервы, крупу и муку.

Как сообщал OBOZREVATEL, США официально признали действия армии Путина в Украине военным преступлением. Такое решение было принято после анализа собранных фактов из официальных и разведывательных источников.

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