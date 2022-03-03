Оккупанты взломали сайты региональной власти в Украине и разместили сообщения о 'капитуляции' страны. Фото

Страна-агрессор Россия создала фейк о якобы капитуляции Украины и "подписании мирного договора с РФ". Он был распространен на отдельных взломанных сайтах наших региональных органов власти и местного самоуправления.

Это не соответствует действительности, Украина не будет капитулировать! О коварных действиях врага по дестабилизации настроений населения сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", – говорится в сообщении.

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Украинцев призвали не распространять непроверенные и недостоверные факты, которые распространяет враг, и получать информацию только из официальных источников.

В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы в этой войне.

Напомним, что Россия может готовить новую подлую провокацию против ВСУ с обстрелом территории РФ якобы "украинской" военной техникой. Дело в том, что в селе Поповка российские "Грады" оккупанты направили в сторону своей же страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала. Все подробности диалога вы найдете в нашем материале по ссылке.